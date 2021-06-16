Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 17 июня. Обзор

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«В вену укола не боюсь, а в палец — не привыкну»

«Наркоманы опять в деревню повадились»

Пакуль не пахаваны апошні салдат…

Случчанину Александру Самусевичу всего 32 года, а он уже два года как почётный донор Беларуси. За семь лет почти 100 раз сдал кровь и её компоненты. В канун Всемирного дня донора крови, который отмечается 14 июня, Александр рассказал «Кур'еру», как отсутствие денег после армии привело его к донорству, а сейчас он это делает сознательно, как часто сдаёт кровь, как это влияет на организм и сколько можно заработать донорством.Жить летом в деревне мечтают даже горожане. А о чём думают сами сельские жители? Что их волнует? Как проходит их жизнь? Об этом они рассказали корреспондентам «Кур'ера» во время традиционных поездок по деревням региона.

У маі «Кур'ер» апублікаваў на сайце kurjer.info артыкул «Як я шукала звесткі аб салдаце, які загінуў». Гэта аповед пра асабісты вопыт случчанкі, якая спрабавала вярнуць з невядомасці імя салдата, што загінуў пры вызваленні Слуцка. На гэту публікацыю прыйшлі два водгукі ад жыхароў Слуцка. Яны таксама шукалі звесткі аб сваіх родных, якія ваявалі ў Вялікую Айчынную вайну. Напярэдадні 22 чэрвеня — Дня памяці і смутку — «Кур'ер» прапануе чытачам усе тры матэрыялы, якія ста­нуць дапаможнікам у пошуках загінулых і навучаць лепш арыентавацца сярод шматлікіх сайтаў, дзе можна знайсці звесткі аб загінуўшых ці зніклых без вестак воінах.

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Эндокринолог ответила на вопросы случчанок

«В работе модели главное — не обижаться»

«Идея может и ночью прийти — встаю, работаю»

В Слуцке в кафе «Хонто» прошла встреча для женщин с врачом-эндокринологом Татьяной Савич. Она рассказала о том, какие и когда надо сдавать анализы, а также ответила на вопросы участниц мероприятия.Чуть более 13 лет назад в Слуцке прошёл последний городской конкурс красоты. Титул «Мисс Слуцк — 2008» завоевала 16-летняя Александрия Данильченко. Сейчас случчанка — интернациональная модель. Александрия рассказала «Кур'еру"‚ как сложи­лась её дальнейшая жизнь и как наперекор всему реализовала свою подростковую мечту.Случчанин Сергей Дубина делает предметы декора и быта из дерева и металла, пишет картины. Мастер, плотник, столяр, кузнец и художник в одном лице рассказал о своём ремесле читателям «Кур'ера».