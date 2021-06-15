В Слуцк приезжает цирк на воде «Waterland». Когда, что и где

Дорогие друзья! Гомельский государственный цирк рад пригласить Вас на новую программу Цирка на воде WATERLAND, которую вы сможете посетить с 18 по 20 июня.



На воде, на суше и в воздухе Вас ждёт незабываемое зрелище и феерическое шоу для всей семьи. Цирк на воде и водопад неповторимых эмоций.

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В многотонном бассейне воды, в обрамлении светомузыкальных фонтанов, самый большой из которых достигает купола цирка, и лазерного шоу, Вы сможете увидеть феерическое представление с выступлением лучших цирковых артистов международного класса.

Здесь Вас встретит очаровательная воздушная гимнастка и покорит Ваше сердце своим незабываемым полётом под куполом! Украшением программы станет выступление морского котика, который удивит Вас своими уникальными трюками. А также озорные обезьянки, собачки и дикобраз Тоша, и даже дрессированные мухи не оставят Вас равнодушными к своим выступлениям.

Вы станете свидетелем рождения чуда в иллюзион-аттракционе с трюками лучших иллюзионистов мира! А также множество других номеров в классических цирковых жанрах!

До встречи на представлениях!

Начало представлений:

18 июня — 18:00; 19 июня — 12:00 и 16:00; 20 июня — 12:00 и 16:00.



Коллективные заявки принимаются по телефонам:

+375 (29) 712−97−22;

+375 (29) 810−57−09.

Группа «ВКонтакте» — здесь.

Адрес: г. Слуцк, ул. Ленина, 100 (автостоянка возле «Слуцкого рынка»)

С одним взрослым по его билету пропускается бесплатно один ребёнок возрастом до 5 лет при предъявлении подтверждающего документа.

УНП 400 074 257 УК «ЗКК «Гомельский государственный цирк»