В Слуцке бесплатно раздают контейнеры для отходов, которые стоят 115,2 рубля. Как ими пользоваться и не только об этом

Случчанам, проживающим в частных домах, надо получить контейнеры для сбора твёрдых бытовых отходов и вторсырья. Каждому домовладению на безвозмездной основе положено по два контейнера.

Корреспондент «Кур'ера» узнала в Слуцком ЖКХ подробности нововведения по упорядочиванию сбора отходов.

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Как пользоваться контейнерами

Ольга Белая, начальник бюро по экологии и коммунальным отходам Слуцкого ЖКХ, рассказала: «На каждое домовладение выдаём по два контейнера. Контейнер серого цвета — для твёрдых коммунальных отходов (отходы жизнедеятельности человека). Контейнер оранжевого цвета предназначен для вторичных материальных ресурсов (ПЭТ-бутылки, пластик, тарное стекло, макулатура). Контейнеры достаточно лёгкие, компактные, имеют эстетичный вид. Думаю, это удобнее, чем выставлять мусор в пакетах или вёдрах. Его не разнесёт ветром, не растянут животные. Контейнер надо выкатывать на улицу только в день вывоза мусора.

Рекомендуем ТКО складывать в мусорные мешки, а уже потом помещать их в контейнер. Это поможет сохранить его чистоту, потому что по договору домовладелец обязан содержать контейнер в чистоте, использовать только по назначению, а не для личных нужд. Если контейнер для ТКО (серого цвета), то там и должны быть твёрдые коммунальные отходы, если для вторсырья (оранжевого цвета), то в него складировать вторсырьё.

Также отмечу: ветки, трава, сорняки не относятся к твёрдым коммунальным отходам. И в контейнере им не место. Для отходов с огорода следует делать компостные ямы на своих участках".

Сколько контейнеров раздадут случчанам

Всего в Слуцке около 6400 домовладений, которые надо обеспечить контейнерами. Первую партию из 2095 комплектов потихоньку разбирают случчане. «По состоянию на 4 июня мы выдали 792 комплекта, — рассказала Ольга Белая. — До 30 июня надо раздать всю эту партию. Надеемся, что процесс пойдёт быстрее».

По её словам, стоимость комплекта контейнеров — 115,2 рубля. Финансирование на их закупку выделяется по государственной программе «Комфортное жильё и благоприятная среда».

Как только поступит следующий транш, Слуцкое ЖКХ поэтапно закупит недостающее количество контейнеров.

Виктор Бондаревич, заместитель началь­ника предприятия по благоустройству Слуцкого ЖКХ, уточнил, что контейнеры выдаются только жителям города, о деревнях пока речи не идёт.

«Контейнеры удобные, на колёсах. Человек выкатил со двора, машина забрала — закатил ёмкость обратно. Уже с помощью раздельного сбора отходов с частного сектора собрали вторсырьё», — отметил он и добавил, что если кто-то не сможет доехать на комбинат по благоустройству, то контейнеры развезут домовладельцам транспортом предприятия.

Форс-мажор и что делать

Что, если выкатил контейнер с мусором, вернулся с работы, а его нет? На этот случай, как разъяснили в ЖКХ, есть милиция.

«Мы отдаём контейнеры по договорам пользования имуществом на безвозмездной основе. То есть человек должен обеспечить его сохранность. Если произойдёт кража, следует обращаться в милицию. Там выдадут справку, с которой надо прийти к нам, — отметила Ольга Белая. — Надеюсь, такого не будет. Мы не первые, кто внедряет такую систему. Пока с кражами никто не сталкивался. Надеемся на порядоч­ность по отношению друг к другу».

График вывоза отходов

Для вывоза оранжевых контейнеров пока предусмотрены 2-я и 4-я среда месяца. «Если не будем справляться, то изменим этот график. Для твёрдых коммунальных отходов график вывоза не изменился», — объяснили в ЖКХ.

Как, где и когда получить контейнеры

Выдача контейнеров и заключение договоров происходит по адресу: улица Ленина, 333. Забрать ёмкости можно в будние дни с 8 до 19 часов, перерыв на обед с 13 до 14 часов. При себе необходимо иметь паспорт собственника домовладения.