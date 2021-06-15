Ваш комфортный летний отдых! Качели садовые «Ольса" — новое поступление в универмаге «Слуцк»

В секции «Культтовары» универмага «Слуцк» и в магазине № 2 «Дом торговли» (ул. Ленина, 138) новое поступление качелей садовых ОАО «Ольса». Популярные модели! Рассрочка! Доставка!

В магазине «Дом мебели» (ул.Копыльская, 33) и «Все для дома"(ул.Ленина, 313 а) Вы сможете приобрести легкие и удобные раскладные кровати для летнего отдыхаВ секции «Электротовары» в продажу поступили насосы бытовые «Ручеек» — для полива огородов, садов, а также бытового водоснабжения.Приглашаем за покупками!

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