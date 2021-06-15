В Беларуси будут маркировать товары по-новому. А на белорусской «молочке» появятся новые штрихкоды

С 8 июля в Беларуси начнут действовать новые контрольные знаки для маркировки товаров, пишет Onliner. Начнут маркировать и всю молочную продукцию белорусского производства — специальным двумерным штрихкодом.
Как сейчас
Маркировка на товары в Беларуси существовала с 2005 года. На упаковку некоторых товаров (сейчас это 21 товарная позиция) прикрепляется специальный стикер, защищённый от подделки и копирования. На стикер наносится постоянная информация («чай», «кофе», «сок» и так далее) и переменная информация — серия и учётный номер, по которому можно определить легальность товара и его локацию.
Что изменится
С 8 июля в Беларуси вместо системы контрольных знаков начнёт действовать система унифицированных контрольных знаков (УКЗ). То есть раньше для товара была своя собственная маркировка — чай, пиво, кофе
«Инициатором обязательной маркировки молочной продукции выступила Россия, потребовав её введение для стран-экспортёров. Это значит, что молочная продукция, которая пойдёт на экспорт этим летом, должна быть промаркирована. В дальнейшем, благодаря данной системе, путь каждого товара от производства и склада до его покупки на кассе магазина можно будет проследить в режиме онлайн», — говорит Вячеслав Танин, заместитель директора по коммерческим вопросам ЗАО «Голографическая индустрия».
Зачем нужна маркировка
Специальная маркировка — своеобразный паспорт товара, в котором можно узнать информацию о производителе и поставщике. Госпредприятие «Издательство „Белбланкавыд“», которое занимается продажей контрольных знаков, выпустило специальное приложение «Электронный знак». В нём можно проверить подлинность происхождения одежды и обуви, ювелирной продукции, шин и покрышек, парфюмерии и фотоаппаратов, скоро к ним добавится и «молочка».
Главная цель маркировки — борьба с контрафактом, также контрольный знак гарантирует, что за товар уплатили все налоги и сборы.
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