В Беларуси будут маркировать товары по-новому. А на белорусской «молочке» появятся новые штрихкоды

С 8 июля в Беларуси начнут действовать новые контрольные знаки для маркировки товаров, пишет Onliner. Начнут маркировать и всю молочную продукцию белорусского производства — специальным двумерным штрихкодом.

Как сейчас

Маркировка на товары в Беларуси существовала с 2005 года. На упаковку некоторых товаров (сейчас это 21 товарная позиция) прикрепляется специальный стикер, защищённый от подделки и копирования. На стикер наносится постоянная информация («чай», «кофе», «сок» и так далее) и переменная информация — серия и учётный номер, по которому можно определить легальность товара и его локацию.

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Что изменится

С 8 июля в Беларуси вместо системы контрольных знаков начнёт действовать система унифицированных контрольных знаков (УКЗ). То есть раньше для товара была своя собственная маркировка — чай, пиво, кофе и т. д. А сейчас будет один вид — УКЗ. Плюс с этого момента маркировать станут всю молочную продукцию белорусского производства — начиная с мороженого и сыров. Маркировать молочную продукцию будут не УКЗ, а специальным двумерным штрихкодом. Он будет содержать информацию о молочной продукции и производителе — с защищённым материальным носителем или без него.

«Инициатором обязательной маркировки молочной продукции выступила Россия, потребовав её введение для стран-экспортёров. Это значит, что молочная продукция, которая пойдёт на экспорт этим летом, должна быть промаркирована. В дальнейшем, благодаря данной системе, путь каждого товара от производства и склада до его покупки на кассе магазина можно будет проследить в режиме онлайн», — говорит Вячеслав Танин, заместитель директора по коммерческим вопросам ЗАО «Голографическая индустрия».

Зачем нужна маркировка

Специальная маркировка — своеобразный паспорт товара, в котором можно узнать информацию о производителе и поставщике. Госпредприятие «Издательство „Белбланкавыд“», которое занимается продажей контрольных знаков, выпустило специальное приложение «Электронный знак». В нём можно проверить подлинность происхождения одежды и обуви, ювелирной продукции, шин и покрышек, парфюмерии и фотоаппаратов, скоро к ним добавится и «молочка».

Главная цель маркировки — борьба с контрафактом, также контрольный знак гарантирует, что за товар уплатили все налоги и сборы.

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