«Хочется побольше цветов, ярких красок». Жительница Слуцка про благоустройство возле «Маяка»

Доброго вам дня, редакция газеты «Кур'ер». Обращается к вам постоянный читатель Агнесса.

Сразу хочу поблагодарить за ваше внимание к моему обращению в апреле по поводу аварийного состояния детской площадки напротив дома № 193 по улице Ленина и посадки саженцев напротив дома № 195. Была приятно удивлена реакции инстанций и проделанной ими работе.

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Хочу снова обратить ваше внимание — возле дома № 195 высадили саженцы деревьев. Здорово, но рядом находятся почти 5 люков забетонированных и выжженная солнцем трава. Гравий — совсем неухоженный. Неприглядный вид сразу бросается в глаза, если свернуть туда с центральной улицы. Понятно, по техническим причинам там ничего не посадишь, но ведь можно это как-то обыграть, поставив пару переносных клумбочек с цветами (на случай аварийной ситуации), как напротив исполкома на площади стоят. Здесь ведь тоже центр города: кафе, ТЦ «Маяк», рестораны, детские площадки. Или же какие-то иные композиции. Хотелось бы также обратить внимание на «торговый гигант» Слуцка ТЦ «Маяк». Возле этой махины нет ни одного цветника, ни клумбы. Вокруг асфальт и трава. А ведь в Слуцке предприятия своими силами и за свой счёт облагораживают прилегающие территории, чтобы сделать краше и уютнее наш город. Возле скульптуры «Дворник» на днях разломали скамейку «великовозрастные детки». Их бы энергию направить рядом на очистку речки Бычок от камыша, бутылок и бумажных обёрток, разбросанных ими же. Обратила также внимание на городской туалет рядом с ТЦ «Маяк». Он неприлично разрисован, а рядом дети кормят диких уток. Я вот это к чему всё пишу: потому что неравнодушна к своему городу и людям. Приближается праздник — День Независимости Республики Беларусь (3 июля). И просто хотелось бы с вашей помощью подсказать какие-то недостатки соответствующим службам по благоустройству города и архитектуре. С уважением, ваш постоянный читатель Агнесса.