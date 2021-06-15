Федерация профсоюзов: в некоторых аптеках исчезли из продажи отдельные лекарства, рост цен на которые ограничили

Федерация профсоюзов Беларуси опубликовала результаты мониторинга аптек за май. Согласно постановлению № 100 с 1 мая рост цен на продукты и лекарства первой необходимости не должен быть больше 0,2% в месяц. Профсоюзы пришли к выводу, что цены стабильны, а некоторые лекарства пропали.

Документ коснулся 50 лекарственных средств отечественного производства. Среди них — Азитромицин, Анальгин, Арпетол, Диклофенак, Ксилин, Лизиноприл, Фенибут и прочие.

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— Цены на лекарственные препараты, которые мы мониторим, во всех регионах страны остаются более-менее стабильными. Однако обеспокоенность вызывает факт их отсутствия на некоторых аптечных прилавках. Например, на момент мониторинга из некоторых аптек исчезли Риваксан, Ксилин, Моксодин, Нимесубел. Нашим специалистам пояснили, что где-то они были раскуплены, а где-то — не поставлялись. Ведь наличие лекарств, указанных в постановлении № 100, не носит обязательного характера. При этом в достаточном количестве имеются аналоги таких лекарственных средств как отечественного, так и зарубежного производства. Для нас это — дежавю: с похожей ситуацией мы сталкивались при мониторинге цен на продукты питания. Тогда наиболее «предприимчивые» производители меняли упаковку, название, вносили незначительные изменения в состав и увеличивали стоимость. Получалось, что аналог есть, но цена на него отличается. Обеспокоенность по этому поводу мы высказали на встрече с министром здравоохранения Дмитрием Пиневичем, — сообщила заместитель председателя ФПБ Елена Манкевич.

Подробнее — в источнике.