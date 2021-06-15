«Не оставляйте детей одних». Слуцкие спасатели: многое, если не всё, зависит от родителей

Спасатели Случчины постоянно ведут работу по обучению населения города и района безопасности жизнедеятельности. Виктор Василенка, первый заместитель начальника районного отдела по ЧС, встретился с родителями на общегимназическом собрании в ГУО «Гимназия № 2 г. Слуцка», а также с педагогическим коллективом дошкольного учреждения образования и родителями детей, посещающих «малышкину школу» на базе ГУО «Ясли-сад № 11 г. Слуцка».

В рамках традиционной республиканской акции МЧС «Не оставляйте детей одних» и акции управления образования Минской области «Неделя безопасности» — «В лето — Без опасности» Виктор Владимирович затронул много тем по воспитанию детей, большое внимание уделялось времяпрепровождению воспитанников учреждения дошкольного и школьного образования в период летних каникул. В своём выступлении спасатель рассказал о профилактике гибели детей от внешних причин, ведь предупреждение травматизма и гибели детей на пожарах, безусловно, одно из важных направлений деятельности работников МЧС. В этой области пропагандисты постоянно проделывают большую работу с населением от мала до велика: профилактические индивидуальные и фронтальные беседы, акции, конкурсы, фестивали, слёты и другие.

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— От детей нужно прятать всё до возраста 5 лет, потом их необходимо обучать, показывать, что хорошо, а что опасно и может привести к непоправимым последствиям. Многое, если не всё, зависит целиком и полностью от родителей. Как они научат и донесут информацию, так и дети будут вести себя в будущем, но при этом необходимо помнить и постоянно осуществлять контроль за их действиями и местонахождением, — обращал внимание Виктор Владимирович.







Не остались без внимания и другие вопросы, связанные с общей безопасностью не только детей, но и взрослых, оперативная обстановка и примеры трагических случаев давали присутствующим пищу для размышления. И родители, и педагоги внимательно слушали спасателя, потому как каждый понимал, что это очень важно и нужно знать всем.

— Уважаемые родители и педагоги, в своих домовладениях во всех жилых комнатах установите автономный пожарный извещатель, который разбудит вас в случае малейшего загорания и спасёт жизнь вам и вашим родным, — рекомендовал спасатель «Службы 112».

Мероприятия заканчивались демонстрацией нового видеофильма «Не оставляйте детей одних!», а также распространением наглядно-изобразительной продукции.