Таможня сможет запрашивать информацию о деньгах белорусов в банках

На Национальном правовом интернет-портале появилось совместное постановление Нацбанка и ГТК. А уже в нем — инструкция «О порядке представления сведений по запросам таможенных органов». Таможенники смогут запрашивать информацию о движении денег по банковским счетам и многом другом. Новые правила начнут действовать 1 июля.

Об этом сообщает Onliner со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

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Что может узнавать таможня?

В инструкции говорится, что таможня может запрашивать в банках сведения не только про количество банковских счетов и остатки на них.

Также банки будут обязаны предоставить сведения про электронные кошельки и электронные деньги, конкретные сделки, операции без открытия счета и имущество, которое находится на хранении в банке.

Как будет передаваться эта информация?

Запрос от таможни в банки будет идти через специальный программно-технический комплекс «Шлюз» системы передачи финансовой информации Национального банка. А уже обмен между таможней и банками будет осуществляться через республиканскую централизованную систему обмена межбанковской корреспонденцией в виде электронных документов (РЦСОЭД).

Ее работу обеспечивает Белорусский межбанковский расчетный центр.

Что с защитой данных?

В инструкции сказано, что защищать данные запросов на основании закона «Об информации, информатизации и защите информации» обязаны банки и таможенные органы.

А как же банковская тайна?

Согласно статье 121 Банковского кодекса, банки обязаны предоставлять информацию по запросу судов, судебных исполнителей прокурору и его заместителю, а также следствию с санкции прокурора, ОБЭПу и другим специальным подразделениям, которые борются с коррупцией и организованной преступностью, а также ОАЦ, КГК, КГБ, Нацбанку, нотариусам, таможенным и налоговым органам и так далее.