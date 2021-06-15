Плюс 111 лет… Почему Слуцк мог бы праздновать не годовщину сожжения, а более оптимистичную дату

В этом году Слуцку исполняется 905 лет. Столько лет назад наш город впервые упоминался в «Летописи временных лет». По этому поводу случчанин Николай Шустер прислал в редакцию газеты «Кур'ер» письмо, в котором обратил внимание на другие источники, где Слуцк упоминается гораздо раньше.

Приводим его мнение целиком:

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«Мне хотелось бы обратиться к национальной памяти наших случчан и напомнить, что официально «днём рождения» города считается 1116 год. Но в летописи этот год упоминается как год сожжения Слуцка. Принимать год смерти города за время его основания не совсем правильно.

В книге А.А. Мельникова «Путь непечален», изданной БПЦ в 1999 году, на странице 48 упоминается наш Случеск. Дословно приводится статья в Киевском Патерике редакции Иосифа Тризны, названная «Туровской епископии завет блаженного Владимира». В ней сообщается: «Третье богомолие епископию поставил (Владимир — прим. А.М.) в Турове в год 6513 (1005 г. — прим. А.М.) и дал ей города с погостами в послушание и священие и благословение держать себе Туровской епископии: Пинск, Новгород, Городен, Берестье, Случеск /…/ и поставил первого епископа Фому, и придал земли, винограды (сады — прим. А.М.), земли бортные…».

Как видим, в 1005 году, находясь под властью Киева, жизнедеятельный Слуцк с цветущими садами передаётся Туровскому княжеству, которое в 1158 году завоёвывает независимость от Киева.

По моему мнению, в этом году наш город с полным правом может отмечать своё 1016-летие, а не 905-летие.

Более чем тысячелетняя история земли нашей насыщена богатыми историческими событиями, с которыми, как мне думается, стоило бы познакомиться жителям нашего региона".

ОТ РЕДАКЦИИ. Николай Шустер — не первый случчанин, который обращает внимание на эти даты. За 21 год «Кур'ер» посвящал этой теме несколько публикаций как наших авторов и членов редколлегии — историков Игоря Титковского и Сергея Богдашича, так и читателей и внештатных авторов.

Кстати, пять лет назад Копыль добавил к своему возрасту 268 лет и вошёл в число самых старых городов Беларуси. Такое решение принял 19 августа 2016 года Копыльский районный Совет депутатов. В нём говорится: «Считать датой основания города Копыль первое письменное упоминание о Копыле — 1006 год». Ранее город вёл отсчёт с 1274 года. Подробно об этом «Кур'ер» писал здесь.