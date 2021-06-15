«При чьём попустительстве и в чьи карманы идут огромные деньги». Случчанка рассказала о своём опыте посещения магазинов дешёвой одежды

«При чьём попустительстве и в чьи карманы идут огромные деньги?» — таким вопросом в своём обращении в редакцию газеты «Кур'ер» задалась жительница Слуцка. Она представилась как Марина и поделилась своим опытом посещения нескольких так называемых «азиатских» магазинов.

«У нас открыто много магазинов с одеждой из Средней Азии, в которых продаётся одежда, обувь, всё подряд.

Расскажите, пожалуйста, почему им разрешают торговать без терминалов, без кассовых аппаратов, не выбивая чеки за продажу? Как ни придёшь в магазин, там всегда продавцы отвечают: «У нас связи нет». Я говорю: «Как это так: в магазинах рядом связь есть, а у вас нет?»

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На этих выходных покупала одежду — 6 рублей она стоит, топик для ребёнка. Говорю: «Дайте чек». Продавец на меня посмотрела: «А что, вам обязательно?». Я говорю: «Обязательно».

И вот она передо мной обслужила, наверное, человек восемь. И люди брали не на 10 рублей, не на пять. А приезжие из деревень — на 70 рублей, на 90 каждый. И продавцы никому не выбивали чеки. Вот вы представляете, какие суммы проходят мимо налоговой, мимо кассовых аппаратов.

Я когда потребовала чек, продавец на меня посмотрела как на ненормальную, правда, чек дала. Но терминалы у них никогда не работают. И они честно смотрят в глаза покупателя и говорят: «Вы знаете что, ну, нету связи».

Передо мной стояла женщина с ребёнком, и она говорит: «Ну, ладно, пойду сниму деньги». Ни у кого не возникло вопроса, почему они не выдают чеки и почему с молчаливого согласия разных служб они нагло работают, кладя деньги в карманы.

Вы представляете, такие суммы там крутятся, если передо мной, наверное, рублей на 500 они продали товара, никому не выбивая чеки. И я когда стала возмущаться, женщина — случчанка — стоит и говорит: «А что вы так возмущаетесь, вам чек так необходим на эту покупку?»

Но в продуктовом магазине попробуй обслужи человека и не выдай ему чек. Или когда терминал не работает — возмущаются, орут. А в магазинах «азиатских» никто никогда не возмущается. Все идут, молча снимают деньги и покупают продукцию, деньги за которую идут в неизвестные карманы.

Думаю, много кому из случчан будет тема интересна".