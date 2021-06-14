Государственный музей истории белорусской литературы открыл сбор средств на надгробный памятник Змитроку Бядуле

В этом году отмечается 135-летие со дня рождения и 80-летие со дня смерти Змитрока Бядули, известного белорусского писателя. С целью увековечения памяти об известном деятеле белорусской литературы начата работа по сбору средств для создания памятника на месте захоронения. Такая информация размещена на сайте театра им. Якуба Коласа.



Змитрок Бядуля (настоящее имя Самуил Евфимович Плавник) родился 23 апреля 1886 года в еврейской семье в деревне Посадец на Логойщине. Он учился в начальной еврейской школе, в школе раввинов. Знал иврит, идиш, немецкий, белорусский, русский и польский языки. Он автор книг поэзии «Под родным небом» (1922), «Бурелом» (1925), «Поэмы» (1927), сборников рассказов «На зачарованных полосах» (1923), «Рассказы» (1926), «Избранные рассказы» (1926), «Танзилия» (1927), «Делегатка» (1928), «Три пальца» (1930), «Необычные истории» (1931), «По пройденным тропам» (1940), повести «Соловей» (1928, экранизирована и поставлена в 1937 году в БДТ-1, одноимённый балет — в 1939), «Приближение» (1935), «В дремучих лесах» (1939, журнал «Пламя»), двухтомный роман «Язеп Крушинский» (1929—1932), «Избранные произведения» (1934). Выдал детские книги «Уточка-игрушечка» (1927, сказка), «Весной» (1928, стихотворения), «Хозяйство» (1930, стихотворения), «Мурашка-Палашка» (1939, стихотворная сказка), «Лютик» (1940, стихотворение), «Мальчик из-под Гродно» (1940, поэма). Выдал исследование «Вера, барщина и свобода в белорусских народных сказках и песнях» (1924), книгу очерков «Десять» (1930).

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Перевёл с иврита на белорусский язык повесть Шолома-Алейхема «Мальчик Мотка» (1930), роман С. Годынера «Человек с винтовкой» (1933), книгу С. Каган «Рассказы» (1940), отдельные стихотворения Т. Шевченко, Ю. Будзяка.

Именем Змитрока Бядули нaзвaны yлицы в Bитебске, Жaбинке, Молодечно, Минcке, шкoлa в Поcaдце. Нa дoмe в Минcке, где жил писатель, и нa здании Поcaдcкой шкoлы уcтaнoвлeны мeмоpиальные дoски.

Благотворительный счёт для сбора средств открыл Государственный музей истории белорусской литературы.