Министр культуры: от участия в «Славянском базаре» отказались считанные артисты

От участия в «Славянском базаре в Витебске» отказались буквально считанные артисты. Об этом заявил Анатолий Маркевич, министр культуры, в интервью СТВ.

«Они никакой погоды не сделали по отношению к фестивалю в плохом смысле слова, потому что сегодня фестиваль традиционный», — заявил Маркевич. По его мнению, «никакой трагедии нет», а «никакие внешние силы нам абсолютно не страшны».

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Как пишет TUT. BY, из программы фестиваля исчезли Олег Винник, Александр Буйнов, Элина Иващенко, Ирина Билык, группа «Рондо» с её фронтменом Александром Ивановым, Михаил Галустян, Maruv, Антон Табала (Homie), Наташа Королёва, шоумен Тимур Мирошниченко, ведущий Андрей Доманский.

В программе открытия фестиваля среди прочего сейчас значатся Анита Цой, Тамара Гвердцители, Николай Басков, Стас Пьеха, Елена Ваенга, Слава, Александр Солодуха. До старта фестиваля остался месяц, ажиотажа с билетами на концерты нет. Их хватает даже на открытие и закрытие, если судить по сайтам по продаже билетов.