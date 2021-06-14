Топ-10 фото в Instagram случчан за прошедшую неделю

Отдел новостей
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Посмотрите, чем занимались жители Слуцка и гости нашего города на прошедшей неделе, с 7 по 13 июня. «Кур'ер» сделал подборку фотографий, которые пользователи сами выложили в Instagram.

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Публикация от Дарья Белько (@dariabelle_)

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Публикация от Анастасия (@nastya.glazkova.84)

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Публикация от Hanna_Osipchik (@_o_hanna_)

 

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Публикация от @di_kisel

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Публикация от Сашка (@kabashnikova22)

 

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Публикация от Евгений Ильющенко (@turbaliska)

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Публикация от Анастасия (@nastya__kupchenya)

 

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Публикация от Егор Мельничек (@melnichek_egor)

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Публикация от @_.danilevichzina17._

 

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Публикация от Ирина Мирошниченко (@irinamiroshnichenko2049)