Топ-10 фото в Instagram случчан за прошедшую неделю

Посмотрите, чем занимались жители Слуцка и гости нашего города на прошедшей неделе, с 7 по 13 июня. «Кур'ер» сделал подборку фотографий, которые пользователи сами выложили в Instagram.

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