В Солигорском районе взяли под охрану редкую дубраву с грабом. Ей 120 лет

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Солигорский райисполком передал под охрану Старобинскому лесхозу участок с широколиственным лесом, где произрастает редкий граб. Возраст насаждений — 120 лет.


Такое решение опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

В Солигорском районе взяли под охрану редкую дубраву с грабом. Ей 120 лет
Фото из решения Солигорского райисполкома
Участок с лесом расположен в Солигорском районе, в 3,6 км к югу от агрогородка Новополесский. Площадь редкого леса — 39,9 га. Он относится к снытевым дубравам.
В Солигорском районе взяли под охрану редкую дубраву с грабом. Ей 120 лет
Дубрава на схеме — № 1 и № 13

В этом лесу запрещено:

  • проведение рубок обновления и формирования (переформирования) лесных насаждений, рубок лесхозом, кроме добровольно-выборочных;
  • создание лесных культур, плантаций, питомников;
  • нецелевое использование земель;
  • обработка почвы, механическое повреждение живого напочвенного покрова и подстилки;
  • проведение работ, связанных с изменением рельефа и существующего гидрологического режима;
  • прогон скота, все виды выпаса;
  • заготовка второстепенных лесных ресурсов;
  • заготовка живицы;
  • заготовка дикорастущих растений, их частей, заготовка древесных соков, заготовка мха, сбор лесной подстилки;
  • устройство складов;
  • использование гусеничных машин;
  • движение и стоянка механических транспортных средств вне дорог и специально оборудованных мест;
  • устройство ландшафтных полян, туристических стоянок, кемпингов, пикниковых полян с кострищами, размещение палаток, за исключением специально отведённых в установленном порядке мест;
  • выжигание растительности, кроме работ по огневой очистке лесосек от порубочных остатков;
  • создание вольеров.