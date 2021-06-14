В Солигорском районе взяли под охрану редкую дубраву с грабом. Ей 120 лет

Солигорский райисполком передал под охрану Старобинскому лесхозу участок с широколиственным лесом, где произрастает редкий граб. Возраст насаждений — 120 лет.



Такое решение опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. Участок с лесом расположен в Солигорском районе, в 3,6 км к югу от агрогородка Новополесский. Площадь редкого леса — 39,9 га. Он относится к снытевым дубравам.

В этом лесу запрещено: