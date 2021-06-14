В Солигорском районе взяли под охрану редкую дубраву с грабом. Ей 120 лет

Солигорский райисполком передал под охрану Старобинскому лесхозу участок с широколиственным лесом, где произрастает редкий граб. Возраст насаждений — 120 лет.
Такое решение опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.Участок с лесом расположен в Солигорском районе, в 3,6 км к югу от агрогородка Новополесский. Площадь редкого леса — 39,9 га. Он относится к снытевым дубравам.
В этом лесу запрещено:
- проведение рубок обновления и формирования (переформирования) лесных насаждений, рубок лесхозом, кроме добровольно-выборочных;
- создание лесных культур, плантаций, питомников;
- нецелевое использование земель;
- обработка почвы, механическое повреждение живого напочвенного покрова и подстилки;
- проведение работ, связанных с изменением рельефа и существующего гидрологического режима;
- прогон скота, все виды выпаса;
- заготовка второстепенных лесных ресурсов;
- заготовка живицы;
- заготовка дикорастущих растений, их частей, заготовка древесных соков, заготовка мха, сбор лесной подстилки;
- устройство складов;
- использование гусеничных машин;
- движение и стоянка механических транспортных средств вне дорог и специально оборудованных мест;
- устройство ландшафтных полян, туристических стоянок, кемпингов, пикниковых полян с кострищами, размещение палаток, за исключением специально отведённых в установленном порядке мест;
- выжигание растительности, кроме работ по огневой очистке лесосек от порубочных остатков;
- создание вольеров.