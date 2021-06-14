Праздновать на этой неделе будут блогеры, поклонники ветра и отцы. Отмечаются и дни рождения коляски и коробки. Какие праздники в мире и в Беларуси отмечаются на этой неделе, расскажет календарь дат. Читайте обзор «Кур'ера».

14 июня — Международный день блогера. Идея проведения этого праздника родилась в 2004 году. Сразу 500 человек из более чем 40 стран, объединившись, решили, что им нужен свой день — своего рода символ дружеских отношений между сетевыми блогерами всего мира.

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15 июня — Всемирный день ветра. Впервые День ветра отмечался в Европе в 2007 году. Уже в 2009 году он приобрёл статус всемирного, к празднованию присоединились более 30 стран. Несмотря на сомнения скептиков, считающих «приручение ветра» бесперспективной затеей, ветроэнергетические установки (ВЭУ) успешно действуют почти в 80 странах мира. Основными лидерами по мощности введённых в эксплуатацию ВЭУ являются Китай, США, Германия и Испания.

16 июня — День чекушки. Это неофициальный праздник. История его происхождения неизвестна. Чекушка — стеклянная тара, которая вмещает в себя 250 мл жидкости. Такая ёмкость у жителей разных стран ассоциируется с русской водкой. Само слово образовалось от старинной меры объёма — четушки, которая равнялась двум чаркам. До Октябрьской революции 1917 года стеклотару объёмом 250 мл называли «жуликом».

17 июня — Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. Пустыни занимают 10% поверхности суши, без учёта Антарктиды. За 6 дней Сахара поглощает больше солнечной энергии, чем человечество потребляет за 1 год. Международный праздник отмечают люди, которые занимаются природоохранной деятельностью, защитники окружающей среды, специалисты в области экологической безопасности, исследователи, научные сотрудники.

18 июня — День рождения детской коляски. Первую детскую повозку создал в 1733 году английский архитектор Уильям Кент для герцога Девонширского Уильяма Кавендиша — в неё впрягали пони. Популярность к детским коляскам пришла тогда, когда ими заинтересовалась королева Великобритании Виктория, заботливая и любящая мать четырёх мальчиков и пяти девочек.

19 июня — Международный день коробки. В 1817 году была изготовлена первая коммерческая бумажная коробка. Считается, что английская фирма M. Treverton & Son сделала первую картонную коробку, в то же время в Германии она уже была разработана.

20 июня — День отца. Название праздника говорит само за себя — это торжество людей, которые ежедневно слышат в свой адрес слово «папа». Суть праздника — выразить благодарность отцам за их вклад в воспитание детей. По социальным исследованиям, около 50% детей мира растёт без отцов.