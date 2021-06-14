«Хотя не боюсь укола в вену, но до сих пор не могу привыкнуть к уколу в палец». Житель Слуцка рассказал, как стал почётным донором

Случчанину Александру Самусевичу всего 32 года, а он уже два года как почётный донор Беларуси. За семь лет почти 100 раз сдал кровь. Накануне Всемирного дня донора крови, который отмечается 14 июня, Александр рассказал «Кур'еру», как отсутствие денег после армии привело его к донорству, но сейчас он это делает сознательно. Как часто сдаёт кровь, как это влияет на организм и сколько можно заработать донорством.

«Вернулся из армии, а денег нет»

«Мой путь в донорство начался с мая 2013 года, — говорит Александр. — Тогда вернулся из армии, возникли трудности с поиском работы, пошёл учиться на оператора котельной. Деньги были нужны, и мне предложили попробовать сдавать кровь раз в два месяца. Деньги платили нормальные. У меня третья группа крови с отрицательным резусом — считается второй по редкости группой.

Реклама

Когда попробовал первый раз, мне понравилось, никакого страха не было. Потом мне предложили не просто обычную кроводачу, а плазмаферез (метод получения от донора плазмы с возвратом собственных элементов крови: эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов — Прим. автора).

За семь лет у меня было почти 100 сдач: шесть или семь обычных кроводач и более 90 плазмаферезов.

Трудно ли быть донором

Здоровье донора досконально проверяется. Человек проходит медкомиссию, флюорографию, перед сдачей крови — осмотр врача, ведь есть много противопоказаний. Конечно, все болячки при осмотре выявить невозможно. Если ты недавно переболел, анализы могут и не показать этого. Поэтому к процедуре самому нужно подходить сознательно.

Важно соблюдать режим питания (есть больше морепродуктов, фруктов), высыпаться, воздерживаться от вредных привычек. Хотя с курением пока «завязать» не могу.

В среднем между плазмаферезами проходит от 14 до 21 дня. Выходит где-то 15−16 раз в год.

Ещё важно выполнять рекомендации медиков. Если, например, сказано два часа держать повязку, значит, не надо выпендриваться. Я как-то раз после сдачи крови, когда мне перевязали руку, решил, что сильно жмёт, и разжал её. Потом зашёл в кафе и почувствовал, что по руке течёт кровь, даже запачкал пол, было стыдно.

Объедаться перед сдачей не надо. Однажды на Пасху мой знакомый донор наелся булок, в которых был, наверное, маргарин, и анализы оказались плохими, кровь не взяли.

Хотя и не боюсь укола в вену, но до сих пор не могу привыкнуть к уколу в палец.

Сколько что стоит

За обычную сдачу крови платят 122,97 рубля, плазмаферез — 172,15 рубля. Если сдаёшь не первый раз, то берут 450 мл крови плюс 30 мл — на анализы.

У почётного донора несть некоторые преимущества. Внеочередное обслуживание в учреждениях здравоохранения, отпуск в удобное время, первоочередная покупка билетов на транспорт, повышение пенсии и некоторые другие льготы, возможность взять выходной по справке, которую тебе выдают, но этот день неоплачиваемый.

В пандемию коронавируса доноров стало меньше. Если человек привился, то подождать стоит 10 дней, если болел коронавирусом без осложнений — 8 недель, если болел с осложнением в виде пневмонии — перерыв полгода.

Плюсы донорства

Во-первых, это финансовая сторона. Во-вторых, возможность помогать людям. Я воспитывался в христианской семье, поэтому для меня это важно. Если бы мне ночью позвонили и сказали сдать кровь, то сдал бы, даже не будучи донором. Третье преимущество — всегда есть возможность проверить досконально свою кровь и узнать, в норме или нет её показатели.

Кроме того, я слежу за давлением, питанием. К тому же после этих процедур улучшается свёртываемость крови, быстрее идёт регенерация тканей. Со временем у организма появляется потребность сдавать кровь, и это не миф. Я ощутил это состояние на себе во время 8-месячного перерыва между сдачами.

О медиках и донорах

Люди, сдающие кровь, в общении все простые: что капитан, что рабочий. На Слуцкой станции переливания крови работают душевные медики, очень им благодарен!

За годы донорства привык к ним и считаю их близкими людьми. Объяснят, поддержат, подскажут, научат — с ними нечего бояться".