Хороший хозяин готовится к новому отопительному сезону заранее — в летний период. И сразу возникают вопросы по газовому оборудованию: необходимо переставить счётчик в другое место, произвести замену плиты, котла. Как это сделать, не нарушив правила? Об этом «Кур'еру» рассказала Светлана Гринчик, инспектор Госэнергогазнадзора.

Для обеспечения надёжной эксплуатации газоиспользующего оборудования его замена, отключение, перестановка с применением сварки, переподключение на присоединительный гибкий шланг, разборка этого оборудования и его ремонт, перестановка индивидуальных приборов учёта расхода газа производятся только с помощью газоснабжающей организации!

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Ответственность за безопасную эксплуатацию работающих газовых приборов в домах и квартирах несут лица, пользующиеся газом.

Напоминаем, что с 1 марта вступил в силу новый Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Внесены изменения в статью 21.5 «Нарушение правил пользования газом в быту». Сейчас она гласит:

Несоблюдение периодичности проверки и прочистки дымовых и вентиляционных каналов, технического обслуживания газопроводов-вводов, газоиспользующего оборудования, внутренних газопроводов либо отказ от их проведения — влекут наложение штрафа в размере до 10 базовых величин, на индивидуального предпринимателя — до 25 базовых величин, а на юридическое лицо — до 50 базовых величин. Самовольные подключение газоиспользующего оборудования, в том числе после его отключения газоснабжающими организациями, его отключение, перестановка с применением сварки, переподключение на присоединительный гибкий шланг, разборка этого оборудования и его ремонт, вмешательство в работу индивидуальных приборов учёта расхода газа, присоединение к газоиспользующему оборудованию самодельных горелок и других приспособлений — влекут наложение штрафа в размере от 10 до 20 базовых величин, на индивидуального предпринимателя — от 25 до 50 базовых величин, а на юридическое лицо — от 50 до 100 базовых величин.

Получить консультацию у специалиста, написать заявление о проведении работ можно по адресу: г. Слуцк, ул. Ленина, 177 (здание Дома быта) в Центре обслуживания населения ПУ «Слуцкгаз» и по телефонам: 129, (801 795) 2 44 02, 2 44 05, 6 10 47.