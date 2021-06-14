Фотографии и истории знакомства шести слуцких пар.
Сергей и Ирина ХохловыМолодожёны познакомились в прошлом году в социальной сети «ВКонтакте». Сергей написал незнакомой девушке: «Привет, давай познакомимся. Ты мне очень понравилась». Ирина ответила, что не против знакомства.
Предложение Сергей сделал при родителях невесты. «Я уже ожидала этого, но всё равно было волнение. Конечно же, я согласилась», — рассказывает Ирина.
Александр и Ирина Лухтан
Будущие супруги 4 года назад отдыхали в кафе в одной компании друзей, так и познакомились.
Предложение Александр сделал два года назад. «Я купил кольцо, украсил квартиру, купил свечи и дожидался свою девушку. Она пришла и приятно всему удивилась. На моё предложение ответила «да», — рассказывает Александр.
В медовый месяц молодожёны планируют отдохнуть в Турции.
Денис и Евгения Гаврук
Молодожёны познакомились в социальной сети. «Я лайкнула фото на его странице, началась переписка. Так и познакомились», — рассказывает невеста.
Предложение Денис сделал в домашней обстановке. Он подарил любимой кольцо и предложил стать его женой. «Я подозревала, что рано или поздно он это сделает, так как предпосылки к этому были», — рассказывает Евгения.
Медовый месяц молодожёны планируют провести в Беларуси.
Кирилл и Анна Ковальчук
Кирилл и Анна познакомились благодаря своим друзьям. Некоторое время будущие супруги общались в интернете. Потом отношения вышли на новый уровень.
Предложение Кирилл сделал в канун Нового года. «Подарил мне кольцо и сделал предложение. Я этого не ожидала, для меня это был приятный сюрприз. Конечно, я ответила «да», — говорит невеста.
Евгений и Анастасия Тарасевич
Евгений и Анастасия познакомились пять лет назад благодаря общему знакомому, который подвёз их на машине. В пути разговорились, нашли общие темы.
О предложении руки и сердца Анастасия рассказывает следующее: «Евгений знал, что я жду предложения. И он стал готовить мне сюрприз. Но проговорился, и как такового сюрприза не получилось. Тогда мы просто решили пойти и расписаться», — говорит Анастасия.
Николай и Екатерина Нестеренко
Молодожёны познакомились в компании общих друзей полтора года назад. Через год отношений Николай сделал любимой предложение.
«Устроил дома романтический ужин, подарил букет и запустил фейерверк, от которого весь дом «стоял на ушах». Я этого не ожидала, была в восторге. Конечно, я сказала «да», — рассказывает Екатерина.