Фотографии и истории знакомства шести слуцких пар.

Сергей и Ирина Хохловы

Молодожёны познакомились в прошлом году в социальной сети «ВКонтакте». Сергей написал незнакомой девушке: «Привет, давай познакомимся. Ты мне очень понравилась». Ирина ответила, что не против знакомства.

Предложение Сергей сделал при родителях невесты. «Я уже ожидала этого, но всё равно было волнение. Конечно же, я согласилась», — рассказывает Ирина.

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Александр и Ирина Лухтан

Будущие супруги 4 года назад отдыхали в кафе в одной компании друзей, так и познакомились.

Предложение Александр сделал два года назад. «Я купил кольцо, украсил квартиру, купил свечи и дожидался свою девушку. Она пришла и приятно всему удивилась. На моё предложение ответила «да», — рассказывает Александр.

В медовый месяц молодожёны планируют отдохнуть в Турции.

Денис и Евгения Гаврук

Молодожёны познакомились в социальной сети. «Я лайкнула фото на его странице, началась переписка. Так и познакомились», — рассказывает невеста.

Предложение Денис сделал в домашней обстановке. Он подарил любимой кольцо и предложил стать его женой. «Я подозревала, что рано или поздно он это сделает, так как предпосылки к этому были», — рассказывает Евгения.

Медовый месяц молодожёны планируют провести в Беларуси.

Кирилл и Анна Ковальчук

Кирилл и Анна познакомились благодаря своим друзьям. Некоторое время будущие супруги общались в интернете. Потом отношения вышли на новый уровень.

Предложение Кирилл сделал в канун Нового года. «Подарил мне кольцо и сделал предложение. Я этого не ожидала, для меня это был приятный сюрприз. Конечно, я ответила «да», — говорит невеста.

Евгений и Анастасия Тарасевич

Евгений и Анастасия познакомились пять лет назад благодаря общему знакомому, который подвёз их на машине. В пути разговорились, нашли общие темы.

О предложении руки и сердца Анастасия рассказывает следующее: «Евгений знал, что я жду предложения. И он стал готовить мне сюрприз. Но проговорился, и как такового сюрприза не получилось. Тогда мы просто решили пойти и расписаться», — говорит Анастасия.

Николай и Екатерина Нестеренко

Молодожёны познакомились в компании общих друзей полтора года назад. Через год отношений Николай сделал любимой предложение.

«Устроил дома романтический ужин, подарил букет и запустил фейерверк, от которого весь дом «стоял на ушах». Я этого не ожидала, была в восторге. Конечно, я сказала «да», — рассказывает Екатерина.