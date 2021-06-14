В Слуцке прошла конкурсная шоу-программа «Мисс Малютка-2021»

13 июня в Слуцком городском Дворце молодёжи прошла конкурсная шоу-программа «Мисс Малютка-2021». Участие принимали девочки от 5 до 6 лет, сообщает Слуцкий городской Дворец молодёжи.
Номинации распределились следующим образом:
- «Мисс Малютка-2021» — Полина Протасеня,
- «Мисс Нежность» — Анастасия Зайцева,
- «Мисс Оригинальность» — Ксения Мулер,
- «Мисс Артистичность» — Варвара Нестерчук,
- «Мисс Очарование» — Устинья Нагорная.
Все участницы получили призы, которые предоставили спонсоры этого праздника.