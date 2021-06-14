В Слуцке прошла конкурсная шоу-программа «Мисс Малютка-2021»

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В Слуцке прошла конкурсная шоу-программа «Мисс Малютка-2021»
Фото: Слуцкий городской Дворец молодёжи

13 июня в Слуцком городском Дворце молодёжи прошла конкурсная шоу-программа «Мисс Малютка-2021». Участие принимали девочки от 5 до 6 лет, сообщает Слуцкий городской Дворец молодёжи.

Номинации распределились следующим образом:

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  • «Мисс Малютка-2021» — Полина Протасеня,
  • «Мисс Нежность» — Анастасия Зайцева,
  • «Мисс Оригинальность» — Ксения Мулер,
  • «Мисс Артистичность» — Варвара Нестерчук,
  • «Мисс Очарование» — Устинья Нагорная.
В Слуцке прошла конкурсная шоу-программа «Мисс Малютка-2021»
Фото: Слуцкий городской Дворец молодёжи
В Слуцке прошла конкурсная шоу-программа «Мисс Малютка-2021»
Фото: Слуцкий городской Дворец молодёжи
В Слуцке прошла конкурсная шоу-программа «Мисс Малютка-2021»
Фото: Слуцкий городской Дворец молодёжи

Все участницы получили призы, которые предоставили спонсоры этого праздника.

В Слуцке прошла конкурсная шоу-программа «Мисс Малютка-2021»
Фото: Слуцкий городской Дворец молодёжи
В Слуцке прошла конкурсная шоу-программа «Мисс Малютка-2021»
Фото: Слуцкий городской Дворец молодёжи
В Слуцке прошла конкурсная шоу-программа «Мисс Малютка-2021»
Фото: Слуцкий городской Дворец молодёжи