В Слуцке прошла конкурсная шоу-программа «Мисс Малютка-2021»

13 июня в Слуцком городском Дворце молодёжи прошла конкурсная шоу-программа «Мисс Малютка-2021». Участие принимали девочки от 5 до 6 лет, сообщает Слуцкий городской Дворец молодёжи.

Номинации распределились следующим образом:

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«Мисс Малютка-2021» — Полина Протасеня,

«Мисс Нежность» — Анастасия Зайцева,

«Мисс Оригинальность» — Ксения Мулер,

«Мисс Артистичность» — Варвара Нестерчук,

«Мисс Очарование» — Устинья Нагорная.

Все участницы получили призы, которые предоставили спонсоры этого праздника.