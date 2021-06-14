«Об этом не было принято говорить». Случчанин про мародёрство «своих» на войне

В преддверии Дня освобождения Беларуси от фашистских захватчиков хочу поделиться воспоминаниями моих бабушки и дедушки о жизни в оккупации во время войны.

На 5−6-й день войны немцы захватили Слуцк. Не было никаких средств связи в отдалённых деревнях, и по вечерам мужчины собирались в доме моего дедушки, чтобы поделиться тем, кто и что знал.

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Однажды вечером в окна начали стучать и ругаться по-русски: «Вы тут сидите, а люди за вас кровь проливают. Сейчас всех расстреляем». Все умолкли, а когда всё притихло, моя бабушка пошла посмотреть. Приходит и, заломав руки, говорит: «Всё. Нет коровки». Значит, специально шумели, чтобы не слышали, как её выводят.

Ещё один случай был, когда остановился на постой партизанский отряд. Приходит дедушка домой, а бабуля говорит: «Где твои штаны? Что это за „лахманы“?» Оказывается, на улице один «партизан» заставил деда снять штаны, а взамен отдал «лахманы». Бабушка за эти лохмотья — и к командиру отряда. Не знаю, как там было, но штаны деду вернули. Правда, он боялся, чтобы за эти штаны семью потом не убили.

Ещё был один такой случай. Боясь немцев, один «партизан» из той же деревни вырыл в лесу землянку и каждую субботу приходил к деду за самогонкой, угрожал оружием, если её не было.

Тема мародёрства «своих» в нашей литературе практически не отражалась. Исключение — роман М. Лынькова «Векапомныя дні». Да и то, вскользь…

В деревне, конечно, кормили партизан. И вот однажды приехали каратели-немцы и всех мужчин повели к конюшне. Бабушка одела мою маму и её сестру, сама надела всё лучшее и пошла с детьми туда. Дед очень ругался, а она сказала: «Жили вместе и помирать будем вместе». Мама моя помнит, как потом приехал офицер немецкий на чёрной машине и сказал, что это последнее предупреждение: если будут давать продукты партизанам — всех убьют. И ещё сказал наложить три подводы продовольствия, если хотят жить. Люди несли всё последнее, чтобы не убили.

Дядя мой был конным разведчиком у партизан и погиб в 22 года в феврале 1945-го в Польше. Отец с 1944 по 1951 год служил в армии, но эту большую и трагическую историю моей семьи по отцовской линии расскажу позже.

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