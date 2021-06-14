В Козловичском СДК прошло «Шоу маленьких джентльменов-2021». Одному из участников подарили щенка немецкой овчарки

В Козловичском СДК прошло «Шоу маленьких джентльменов-2021». В нём участвовали мальчики в возрасте от 6 до 9 лет, пишет Слуцкий районный центр народного творчества.

В финал вышли семь участников:

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Максим Сидарович (Бокшицкий СДК),

(Бокшицкий СДК), Михаил Варвашеня (Танежицкий СДК),

(Танежицкий СДК), Глеб Евсюк (Лядненский СДК),

(Лядненский СДК), Ярослав Якимович (Козловичский СДК),

(Козловичский СДК), Александр Маковский (Лучниковский ЦК),

(Лучниковский ЦК), Максим Носевич (Клепчанский СДК),

(Клепчанский СДК), Артём Василевский (Гольчичский СДК).

Детям вручили подарки, а Максиму Сидаровичу прямо на конкурсной площадке крёстные родители подарили щенка немецкой овчарки.депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, на своей странице в сети Facebook написала: «Замечательный праздник получился! Конечно, благодаря стараниям организаторов, работников культуры, самих участников и их родных».