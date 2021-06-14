В Козловичском СДК прошло «Шоу маленьких джентльменов-2021». Одному из участников подарили щенка немецкой овчарки

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В Козловичском СДК прошло «Шоу маленьких джентльменов-2021», Слуцк
Фото: Слуцкий районный центр народного творчества

В Козловичском СДК прошло «Шоу маленьких джентльменов-2021». В нём участвовали мальчики в возрасте от 6 до 9 лет, пишет Слуцкий районный центр народного творчества.

В финал вышли семь участников:

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  • Максим Сидарович (Бокшицкий СДК),
  • Михаил Варвашеня (Танежицкий СДК),
  • Глеб Евсюк (Лядненский СДК),
  • Ярослав Якимович (Козловичский СДК),
  • Александр Маковский (Лучниковский ЦК),
  • Максим Носевич (Клепчанский СДК),
  • Артём Василевский (Гольчичский СДК).
В Козловичском СДК прошло «Шоу маленьких джентльменов-2021», Слуцк
Фото: Слуцкий районный центр народного творчества
Детям вручили подарки, а Максиму Сидаровичу прямо на конкурсной площадке крёстные родители подарили щенка немецкой овчарки.
В Козловичском СДК прошло «Шоу маленьких джентльменов-2021», Слуцк
Фото: Слуцкий районный центр народного творчества
В Козловичском СДК прошло «Шоу маленьких джентльменов-2021», Слуцк
Фото: Слуцкий районный центр народного творчества
В Козловичском СДК прошло «Шоу маленьких джентльменов-2021», Слуцк
Фото: Слуцкий районный центр народного творчества
Валентина Ражанец, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, на своей странице в сети Facebook написала: «Замечательный праздник получился! Конечно, благодаря стараниям организаторов, работников культуры, самих участников и их родных».