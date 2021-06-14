По прогнозу Белгидромета, с 15 по 19 июня в Слуцке будет ясно, без осадков, а к субботе температура воздуха поднимется до +25.+27°C в тени.

Без дождей и до +27 градусов в тени. Какой будет погода до конца недели в Слуцке

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