«Записываются в очередь с ночи, а то и с вечера!» Почему возле Слуцкой ГАИ очередь из желающих сдать на права

В рубрику «Кур'ера» «Народные новости» написала читательница Татьяна, которая рассказала, как несколько раз пыталась сдать вождение в ГАИ. Жительница Слуцка говорит, что иногда очередь приходится занимать с вечера предыдущего дня. В Слуцком РОВД прокомментировали ситуацию.

«Записываются в очередь с ночи, а то и с вечера!»

«У всех, кто отучился в автошколе для получения заветного водительского удостоверения, наступает день «Х», когда надо идти с багажом полученных знаний в ГАИ, — пишет Татьяна. — Экзамены по вождению принимают три раза в неделю: в четверг, пятницу и субботу с 8 утра.

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В первый раз пришли, по неопытности и наивности, к порогу Слуцкой ГАИ в 7.30. На улице человек 40 — уставших и возбуждённых автолюбителей. Спрашиваем: «За кем нам держаться, чтобы сдать вождение на автодроме?» Народ дружно над нами посмеялся и указал на листочек с длинным списком фамилий. А принимают всего по 15 человек в день. Нам явно не попасть.

Разъяснили, что приходят и записываются в очередь с ночи, а то и с вечера! На улице (на подоконнике здания ГАИ) для этого лежит лист А4. Кто-то заботливо уложил его в файл и приклеил скотчем. Приходишь, пишешь ФИО, и потом этот лист самые ответственные из списка ещё и караулят всю ночь! Так как за ночь особо «хитровыдуманные» личности заполненный лист выкидывают и пишут новый. И, как оказывается, так может быть не один раз за ночь. Затем утром начинает подтягиваться вся записавшаяся толпа (в два-три раза искусственно увеличенная). И начинается смертоубийство. Каждый доказывает как может, что он записывал себя в очередь третьим (пятым… десятым…). Кто продуманнее и дальновиднее, тот доказывает своё присутствие и свою подпись с помощью фото- и видеотехники. Ну, а бедолаги, не догадавшиеся зафиксировать своё присутствие в данном месте в данный час, клянутся жизнью матери и робко уповают на то, чтобы их хотя бы пустили постоять в конце очереди, а не порвали как исполнителей кражи или подлога.

Листок с фамилиями никак не подписан, не проштампован! Получается, что любой взял и поменял. Ну или выкинул зачем-то. Потом все треплют нервы. Нервы, крики, мат, порой и драки. И это всё под окнами ГАИ! Государственного органа!

Лично у нас было четыре попытки записаться на вождение. И все неудачные.

Пришли мы в один день в 4.20 — двадцать пятые по списку. Не попали. В другой раз пришли в 1.30 — одиннадцатые. Ура! Но утром оказалось, что список тот был уже вторым — липовым. Кто-то подменил. И когда провели «внутреннее расследование» (с криками и истериками), то первый список просто турнул нас всех из очереди. Обидно. Мы ведь честно записывались, не зная про обман. В другой день пришли в 23.45 — девятнадцатые. Снова нам «не светит». Но, надеясь на успех, мы всё же отстояли под утро на улице более трёх часов. Напомню, что принимают на вождение всего 15 человек! Один инспектор! Поэтому в 9.00 нас развернули домой — мы опять не попали в список этих 15-ти счастливчиков.

Пока стояли в очереди, узнали, что некоторые уже и месяц не могут попасть на экзамен. У людей наболело! Грозятся пойти к начальнику ГАИ с разборками! Позвонить на «горячую линию»! Написать президенту! Люди едут со всего Слуцкого района!

Ну можно ведь перенять положительную практику других стран, городов и сделать электронную очередь! Записался через сайт, пришёл к своему времени и сдал/не сдал. Никаких нервотрёпок! Ну или, если совсем нет денег на «электронку», хотя бы повесьте официально заверенный, с печатью листок для записей ФИО! Чтобы было видно — вот один список, всё честно и без скандалов. И не подменят уже.

Хотелось, чтобы редакция «Кур'ера» узнала у руководства ГАИ мнение на этот счёт"

Что пояснили в РОВД

Как объяснил Александр Станкевич, заместитель начальника Слуцкого РОВД по идеологической работе, для сдачи практического экзамена на право управления транспортным средством по нормативам отводится строго определённое время. За этот промежуток экзаменуемый должен

выполнить определённое количество элементов на площадке автодрома (заезд задним ходом в гараж, диагональная парковка, движение через эстакаду),

а также показать навык управления ТС в условиях городского движения.

«Летом количество желающих получить водительское удостоверение (сдача теоретического и практического экзамена в ГАИ) резко увеличивается. В том числе и за счёт студентов, — говорит Александр Станкевич. — Они обучаются в учреждениях образования столицы и других городов, а в летний период приезжают на каникулы к основному месту жительства.

ГАИ приносит свои извинения за образованные очереди. Эта информация принята к сведению, данный вопрос будет рассмотрен".