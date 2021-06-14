Филиал «Военсервис» в Слуцке сдаёт в аренду здание розничной торговли

Филиал «Военсервис» сдаёт в аренду здание розничной торговли, расположенное по адресу: г. Слуцк, ул. Социалистическая, 116. Год постройки — 1987, общая площадь нежилого помещения, предлагаемая к аренде, — 121,9 кв. м. Планируемый вид деятельности — осуществление торговли.



Комфортность объекта: в помещении имеется отопление, холодное и горячее водоснабжение, канализация, электроснабжение, естественное освещение, телефон, охранная и пожарная сигнализация. В помещении склада (площадью 38,1 кв. м) установлена стационарная холодильная среднетемпературная камера.

Справки по телефону: (8 1 795) 3 21 26.

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УНП 600 154 080 Филиал «Военсервис» РУП ТПУ при Министерстве обороны