В деревне Василинки, что под Слуцком, горел сарай. Фото

В субботу, 12 июня, в 21.29 в Слуцкий РОЧС поступило сообщение о загорании хозяйственной постройки в деревне Василинки на улице Колхозной.

Когда спасатели прибыли на место, сарай горел открытым пламенем. В кратчайшее время сотрудники РОЧС ликвидировали загорание. Причина пожара устанавливается. В результате огонь повредил крышу по всей площади.

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