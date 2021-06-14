В деревне Василинки, что под Слуцком, горел сарай. Фото

В субботу, 12 июня, в 21.29 в Слуцкий РОЧС поступило сообщение о загорании хозяйственной постройки в деревне Василинки на улице Колхозной.
Когда спасатели прибыли на место, сарай горел открытым пламенем. В кратчайшее время сотрудники РОЧС ликвидировали загорание. Причина пожара устанавливается. В результате огонь повредил крышу по всей площади.
Слуцкий районный отдел по ЧС напоминает случчанам о важности и необходимости содержания домовладений в пожаробезопасном состоянии и соблюдении правил пожарной безопасности. Будьте бдительны и осторожны при использовании открытого огня, соблюдайте правила безопасности и установите в своем доме автономный пожарный извещатель. Берегите себя и своих близких!