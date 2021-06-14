Случчанка Анастасия Прокопенко стала чемпионкой мира по пятиборью. Для спортсменки это уже вторая такая награда

Анастасия Прокопенко, белорусская спортсменка, завоевала золотую медаль в личном первенстве на чемпионате мира по пятиборью. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет РБ.
По итогам пяти видов программы Анастасия набрала 1353 очка. Второе место у француженки Элоди Клувель (1341 очко), а третье — у венгерки Мишель Гуйяш (1339 очков).
Для случчанки это вторая награда. В 2018 году в Токио она уже выигрывала «золото». Также у Анастасии Прокопенко есть бронзовая медаль Олимпийских игр в Пекине.
Кроме того, Анастасия Прокопенко удостоена почётного звания «Человек года Минщины» за 2018 год среди 28 представителей центрального региона.
СПРАВКА «КУР'ЕРА». Анастасия Прокопенко (Самусевич). Воспитанница Слуцкой специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва (СДЮШОР). Является:
- трёхкратной участницей Олимпийских игр (Лондон, Пекин, Рио-де-Жанейро),
- двукратным призёром чемпионата Европы в личном зачёте,
- серебряным призёром финала Кубка мира,
- победителем шести этапов Кубка мира,
- чемпионкой и призёром эстафетных соревнований,
- в конце июля — чемпионом Европы,
- в конце августа-2017 — «бронза» чемпионата мира,
- в сентябре-2018 — «золото» в личном первенстве и женской эстафете,
- спустя 10 лет получила свою заслуженную награду — «бронзу» с Олимпиады-2008 в Пекине.
Первый тренер олимпийской чемпионки — Александр Павлович Пантелеев.