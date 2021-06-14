«Кто гарантирует, что мы не будем воевать». Лукашенко предложил учить стрельбе студентов

Александр Лукашенко предложил учить студентов обращаться со стрелковым оружием. Об этом он заявил во время рабочей поездки в Витебскую область, сообщает его пресс-служба.

«Кто гарантирует, что мы не будем воевать? Ни ты, ни я, никто не может гарантировать. Мир одурел вообще. Война может вспыхнуть в любой момент в любой точке, не дай Бог у нас», — заявил он.

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По мнению Лукашенко, начинать можно со студентов, которые не попали в армию по призыву.

«А почему студентов и прочих не привлечь и не обучить стрелковым оружием пользоваться — собрать, разобрать автомат, стрельнуть? Чтобы умели пользоваться и чтобы не пришлось в тяжёлые времена обучаться на поле боя», — сказал он.