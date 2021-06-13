Сбербанк рассказал о типичном колл-центре мошенников: совершают 3−7 тысяч звонков в сутки, получают около $ 1 млн в месяц

Сотрудники типичного мошеннического колл-центра совершают от 3 до 7 тысяч звонков в сутки, а в месяц такая организация может заработать около 1 миллиона долларов, следует из презентации Станислава Кузнецова, зампреда правления Сбербанка, которую он представил в ходе выступления в Санкт-Петербургском горном университете.

Из презентации следует, что зарплата одного сотрудника такого колл-центра в неделю составляет от $ 70 до $ 3 тысяч долларов. При этом в половине случаев дозвониться мошенникам всё-таки не удается, а срабатывает примерно 1% звонков.

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Телефонное мошенничество зампред Сбербанка назвал угрозой номер один в сфере клиентской безопасности. По данным из презентации, количество мошеннических звонков гражданам в 2020 году превысило 15 миллионов, а сам Сбербанк в прошлом году получил 3,7 миллиона жалоб на мошенничество. Всего в прошлом году в России телефонное мошенничество выросло на 72%.