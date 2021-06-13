Вы осознали, что пора к психологу. Но выбрать специалиста и всё-таки записаться на первый сеанс бывает непросто: ведь есть столько деталей, методов и нюансов! Как наконец решиться на это важное изменение в своей жизни, объясняет Валерия Лазаренко, редактор 34home и доктор философии в области психологии.

Страхов о посещении психолога у нас множество. Но добрая сотня лет развития психотерапии показывает: в большинстве случаев работа с психологом идёт во благо. Она помогает решить проблемы, которые давно гложут — например, побороть неуверенность в себе, страх перед новыми обстоятельствами и тревожность. А ещё — принять себя и людей вокруг такими, как они есть, не пытаясь их изменить.

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Вот пара советов, которые помогут наконец решиться пойти к психологу — хотя бы для того, чтобы попробовать, каково это.

1. Сформулируйте запрос

Первое, что спросит психолог (ещё на этапе договора о встрече) — с чем вы приходите на консультацию (профессиональным языком — ваш запрос). И не потому, что психолог вредничает — а потому, что так ему (ей) будет проще подготовиться к вашему визиту.

Не бывает глупых, неуместных и неважных запросов — ведь это то, что вас волнует. Неуверенность в себе, беспричинная (казалось бы) тоска, ощущение, что находишься не на своём месте в жизни, сомнения в правильности сделанного выбора — это такие же важные запросы, как, например, проблемы в личной жизни и сложные отношения с родителями.

Определитесь с запросом — и половина дела уже будет сделана. Спойлер: запрос часто меняется в процессе работы, ведь настоящая проблема может всплыть только спустя несколько сеансов.

2. Определитесь с методом

Не все психологи похожи друг на друга: специалисты работают с разными подходами, а у каждого из которых есть свои особенности. Но какой-то из этих методов точно окажется подходящим именно для тебя.

Многие психологи ведут блоги и объясняют особенности своих методов — такое чтиво тоже будет полезно перед записью на сеанс. Сертифицированных методов очень много, вот несколько самых популярных:

Гештальт — это о работе с эмоциями, ощущении себя в моменте, проживании собственных чувств, самооценке и работе с травмами.

— это о работе с эмоциями, ощущении себя в моменте, проживании собственных чувств, самооценке и работе с травмами. Психоанализ, который на самом деле уже далеко ушёл от дедушки Фройда, но по-прежнему — о травмах детства, энергиях и путешествиях в бессознательное.

который на самом деле уже далеко ушёл от дедушки Фройда, но по-прежнему — о травмах детства, энергиях и путешествиях в бессознательное. Клиент-центрированная терапия — о личных ощущениях, целях, мотивациях и поисках себя. Один из её вариантов — нарративная терапия, то есть перерасказывание собственных историй. При правильной работе психолога — это один из самых лайтовых и «щадящих» методов;

— о личных ощущениях, целях, мотивациях и поисках себя. Один из её вариантов — нарративная терапия, то есть перерасказывание собственных историй. При правильной работе психолога — это один из самых лайтовых и «щадящих» методов; Когнитивно-поведенческая терапия (КБТ) — сложное название для метода, который помогает в довольно быстрые сроки изменить своё отношение и поведение в сложных ситуациях (например, избавиться от навязчивых страхов или глубоко усвоенных убеждений, мешающих тебе жить).

— сложное название для метода, который помогает в довольно быстрые сроки изменить своё отношение и поведение в сложных ситуациях (например, избавиться от навязчивых страхов или глубоко усвоенных убеждений, мешающих тебе жить). Системная семейная терапия — метод, который найдёт, что именно сбоит (в широком смысле) в конкретной семье: например, объяснит, почему в какой-то семье все женщины разводятся, а мужчины становятся запойными алкоголиками. Этот метод как раз поможет проработать обиды родом из детства, принять и простить близких.

Главное — помните, что метод не столь важен, как ваша готовность работать и «коннект» с терапевтом. Ведь проблемы и запросы у всех индивидуальны — как и методы работы каждого отдельного психолога.

3. Попробуйте индивидуальную и групповую терапию

Эти два подхода к терапии вовсе не перечат друг другу: например, тот же групповой психоанализ вполне себе сосуществует с индивидуальным. Но у каждого есть свои особенности, поэтому, чтобы определиться, что подходит именно вам, советуем всё же попробовать оба способа работы с проблемами.

Часто бывает, что групповая терапия помогает расслабиться и наконец начать говорить — особенно если вы чувствуете себя зажатым (-ой) на индивидуальных консультациях. Тогда возможность увидеть схожие проблемы у других людей поможет тебе преодолеть страх и открыть в себе новые черты.

Но есть и подводные камни: возможно и то, что при групповой работе ваши проблемы покажутся вам «неважными» и «несущественными» по сравнению с драмами других участников. В таком случае руководитель группы посоветует пойти на индивидуальное консультирование — и проработать ваше обесценивание собственного опыта и «синдрома самозванца».

4. Не читайте психологическую литературу самостоятельно

Если начнёте читать руководство по психодиагностике, неизбежно найдёте у себя симптомы каждого из расстройств. Увы, в «популярных» книгах о психологии слишком много упрощений, обобщений, необоснованных выводов и всего, что-либо убедит вас в том, что психология — сплошное шарлатанство, либо затянет в пучину самодиагностики и самолечения. В научных же книгах — слишком много сложностей и птичьего языка. А ещё может показаться, что психологи только и делают, что ставят эксперименты на своих клиентах (на самом деле это совсем не так, и к психологическим исследованиям выдвигают огромные требования по этике).

Скорее всего, психолог будет советовать книги, которые помогут понять именно его (её) метод, и скорее откликнутся вам, чем навредят.

5. Помни, что «вжух» не случится

Как ни странно, психолог не даст вам советов и за час не ответит на вопрос, что делать, чтобы жить стало лучше и приятнее. Ведь цель психотерапии — в том, чтобы вы сами пришли к идее о тех изменениях, которые нужны в данный момент. И именно это путешествие внутрь себя — и есть самое интересное в психотерапии.

Конечно, опытный психолог может на первом же сеансе понять, что всё, что нужно — это, например, простить маму за холодность и обиды и наконец перестать себя обесценивать на работе. Но какой будет в этом толк?

6. Не пугайтесь, если скажут, что над проблемой нужно работать регулярно

Психоаналитики шутят, что передают своих клиентов по наследству. Но не воспринимайте это всерьёз: на самом деле психотерапия как процесс редко длится больше нескольких месяцев. Дальше — только периодические встречи и поддержка в удобном формате.

Но в любом случае психотерапия — это не быстрая история. И это здорово! Обычно выделяют два её формата: консультирование и собственно психотерапия.

Психологическое консультирование — облегчённый вариант. Обычно это 3−5 консультаций, которые помогают решить конкретный запрос (например, получить поддержку в сложной ситуации или определиться с дальнейшим направлением).

Психотерапия — история длительная, от 10 консультаций. Потому что тонкие моменты душевной организации не решаются быстро: ведь психолог — только проводник, который подскажет, куда идти. Но готовыми решениями не снабдит, как ни упрашивай.

7. Помни, что психологи — тоже люди

Идеального терапевта не бывает, но поверьте, ваш психолог будет искренне стараться помочь. А если поймет, что по ряду причин не сможет этого сделать — подскажет, к кому обратиться.

В описаниях профиля многие психологи уделяют особое внимание дисциплине и тайм-менеджменту. К примеру, если вы записаны с 5 до 6 вечера, но приходите в 5.30 — сеанс продлится только до 6-ти. Длительность консультации тоже регламентирована: у кого-то — 45 минут, у кого-то — час и не больше. Но это вовсе не потому, что психологи — сплошь «сухари», а потому, что инструмент работы терапевта — он сам, и ему тоже важно разгружаться, отдыхать и держать себя в ресурсном состоянии. И, например, позволять себе перерывы между приёмами — ведь уставший терапевт вряд ли принесёт кому-то пользу.

И помните, что любой психолог когда-то был на вашем месте — ведь все мы прошли через многие часы собственной терапии перед тем, как сертифицироваться. А ещё постоянно проходим супервизию — рассказываем более опытному коллеге об опыте работы со всеми клиентами (естественно, сохраняя конфиденциальность имён и событий), получаем советы и выбираем лучшие варианты, как тебе помочь.