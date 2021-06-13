Происшествия на выходных: футболист на матче Дания — Финляндия пережил сердечный приступ

В Осиповичском районе машина сбила лося. Погиб пассажир

Ночью на пятницу, 11 июня, 33-летний минчанин на «Ауди А4» сбил лося на трассе. Погиб 32-летний пассажир, который сидел спереди. Вечерний Бобруйск

Пожарные спасли 101-летнюю пенсионерку

Люди погибли на пожарах

В ночь на субботу в Гомеле загорелась квартира. Хозяина нашли и вынесли пожарные, но оказалось, он умер. Его брат покинул квартиру ещё до приезда спасателей. После обнаружения тела спасатели продолжили разведку и нашли бабушку хозяина. Её вынесли на воздух. Она жива, но отравлена продуктами горения. Женщину доставили в больницу.

По сводке МЧС с 6.00 субботы до 6.00 воскресенья.

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В 21.45 в субботу пожарным сообщили, что загорелся жилой дом в деревне Петровичи Могилёвского района. Погиб хозяин 1955 года рождения.

Также вечером в субботу загорелся нежилой дом в Слониме. Погиб неизвестный, который самовольно проник в дом.

Ночью на воскресенье горел жилой дом в деревне Хвойняны Гродненского района. Обнаружена погибшей хозяйка 1948 года рождения. МЧС

Палец девочки застрял в беговом барабане

В Бобруйске в реке утонул мужчина

В субботу днём в детском оздоровительном лагере в Червенском районе у девочки палец ноги застрял в беговом барабане. Спасатели освободили её с помощью гидравлического инструмента и передали медикам. У ребёнка ушиб пальца.

В Бобруйске в субботу в Березине утонул 58-летний мужчина. Его тело ищут. Вечерний Бобруйск

Датский футболист на Евро-2020 потерял сознание

В субботу на матче Дания — Финляндия на Евро-2020 полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание.

Ему оказывали помощь на поле 10 — 11 минут, потом экстренно отвезли в госпиталь. Врач сборной заявил, что Эриксен пережил сердечный приступ. EUROSPORT