Случчанка Анна не знает, как образумить дочь. Она объявила, что собирается замуж. Девушке только 17 лет, и она учится в колледже. Мать категорически против. «Кур'ер» разбирает ситуацию с психологом.

«Дочери только семнадцать, а она замуж собралась»

«Дочери только семнадцать, а она замуж собралась. Она ведь учится ещё, средств на жизнь ни у того, ни у другого нет. Мы просто в панике, — говорит Анна, продавец из Слуцка. — К самостоятельной жизни она не приспособлена, привыкла, что я всё приготовлю, сделаю. Как и все, любит посидеть в интернете, с подругами поболтать. К домашним делам приучаю, но всё из-под палки. Не любит ни посуду мыть, ни готовить, ни в доме прибрать. В колледже учиться ей ещё год. Встречается несколько месяцев с парнем, ему тоже 17. Стал усиленно замуж звать, говорит, как 18 исполнится — распишемся. И так ей голову задурил, что она уже мечтает о свадьбе. А мы с мужем даже обсуждать с ней это не хотим. Парень сам вроде ничего, к дочери хорошо относится.

Вижу, что он витает в облаках, не понимает ответственности и даже не против жить вместе с нами, потому что денег на жильё нет, а к своим родителям он девушку привести не может. Пробовала с ним говорить, но он считает, что любовь — это главное, а всё остальное — ерунда.

Я не хочу этой свадьбы, потому что обоим надо получить образование, к жизни оба не приспособлены, да и не на что жить. Я не сплю ночами, не знаю, как убедить дочь. Муж отстранился и сказал: „Смотрите сами, как решите, так и будет“. Если запрещу, так тайно встречаться будут, а ещё и обвинит меня, что сломала им жизнь! Но и на свадьбу я не согласна! С ужасом думаю, что через месяц дочери 18, а ему — в августе. Я мечтаю, чтобы дочь выучилась и хотя бы пару лет поработала, чтобы стать взрослее и самостоятельнее. Как отговорить?!»

«Ситуация травмирующая»

«Ситуация, в которой оказалась Анна, является травмирующей и изматывающей. К тому же супруг, чтобы снизить уровень стресса, полностью переложил ответственность за принятие решения на жену», — так оценила ситуацию психолог Марина Чижик.

Как поступить

«Анне не стоит категорически настаивать на своём решении. При неудачном исходе отношений: распад семьи, одинокая мать, совместное проживание с родителями за их счёт, стресс из-за разлуки с парнем — в глазах дочери она автоматически будет виновата, — говорит психолог. — Дочери надо дать понять, что родители её любят и примут её решение.

Замалчивать свои страхи и сомнения нельзя. Нужно обсудить их с каждым членом семьи в отдельности и всем вместе. Узнать, как они видят дальнейшую жизнь. Объяснить, что родители не готовы полностью содержать молодую семью или жить с ними вместе.

Следует задать вопросы: где собираетесь жить после свадьбы, на какие средства жить, если оба студенты, как собираетесь вести быт, готовы ли сейчас стать родителями?

Возможно, молодые вовсе не задавались такими вопросами, а тем более не обсуждали их сообща. Тут важно обсудить границы помощи, которую родители готовы оказывать, и дать понять, что именно молодым придётся делать самим.

Категорический отказ без обсуждения не решит проблемы, а только восстановит дочь против родителей. Можно предложить варианты решения: сначала оба доучиваются, начинают работать, а потом сообща собираем средства на свадьбу. Таким образом, у молодых будет возможность проверить чувства, а родители не станут врагами детей».

Марта Попова