Выпускные наших пап и мам: как праздновали выпуск в 1990—2000-х годах (фото и видео)

Зайти в Инстаграм или Тик Ток к родителям, чтобы посмотреть на их выпускной, у нас, к сожалению, нет возможности. Но можно открыть архив фотографий и видео, а может, достать оцифрованные с видеокассет записи и совершить небольшое путешествие в прошлое. Так любопытно посмотреть на выпускные 1990−2000-х годов, порасспрашивать маму и папу, как праздновали окончание школы в их время… Давайте окунёмся в атмосферу выпускных того времени вместе!

«В добрый путь, выпускник!»

Начинался выпускной с торжественной части — концерта. Проводили его обычно в актовом зале, щедро украшенном воздушными шариками и надписями в стиле «В добрый путь, выпускник!» Выпускники готовили песни, танцы, читали трогательные стихи для учителей и родителей, которые в этот день тоже были зрителями и то и дело украдкой вытирали набежавшие слёзы, смотря на своих уже взрослых детей. Затем на сцену выходил директор с торжественной речью и под бодрую музычку всем выпускникам вручал долгожданные аттестаты. После этого начинался «сладкий стол» и дискотека!

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Ах, эта «свадьба», «свадьба», «свадьба», «свадьба»

Стоп. Какая свадьба? Кажется, это должен быть выпускной… Но раньше выпускные и правда напоминали типичную свадьбу: ломящиеся от еды столы, дискотека до утра, танцы, конкурсы, ведущий (считай, тамада). Даже выражение такое ходило: «Выпускной — это первая свадьба!» А ведь и правда: все девушки в нарядных платьях, с вечерними причёсками (и обязательно кудри, кудри!), парни в костюмах и при галстуках. Местом действий была школьная столовая, актовый зал или спортзал. Иногда выпускной проводили в ресторане. Многое зависело и от размера населённого пункта, и от возможностей родителей, где-то выпускные проводились скромнее, где-то роскошнее — в этом плане ничего не изменилось и сейчас.

Золушки и их принцы

Мамы и бабушки выпускниц нередко превращались в настоящих фей-крёстных и сами шили платья. Или брали в аренду, иногда заказывали в ателье — в те времена не было такого выбора, как сейчас. Разве что на рынке ещё можно было найти что-то интересное или у взять в долг у знакомых. Бижутерию и драгоценности доставали из семейного сундука, а макияж и причёску делали дома.

Для парней покупка костюма становилась настоящим квестом, да и вообще важным событием, ведь выпускной наряд после празднества становился универсальным нарядом на любые торжественные мероприятия чуть ли не вплоть до собственной свадьбы. Туфли так точно!

«Белые розы, белые розы, беззащитны шипы…»

Пропели эти строчки в голове? «Белые розы» в исполнении Юры Шатунова из группы «Ласковый май» по-прежнему известны, и тогда это был настоящий хит! Тогда же, на границе столетий, родились и знаменитые песни группы «Руки вверх», под которые плясало (и продолжает плясать) не одно поколение выпускников. «18 мне уже», «Крошка моя», «Ай-яй-яй», «Алёшка»…

А как же «Иванушки International» и их «Тополиный пух»? Нещадно бьющие по ностальгии выпускникам 1990−2000-х годов песни групп «Вирус», «Краски», «Комбинация»? «Нэнси» и его тягучий «Дым сигарет с ментолом», «E-Type» с заводной «Russian Lullaby» и «Натали» с мелодичной «Ветер с моря дул»? Дальше даже не будем продолжать, пусть родители расскажут вам, что слушали на аудиокассетах.

(Без)алкогольный выпускной

По канону выпускной — безалкогольное мероприятие, но не для самих выпускников. Школьная администрация, учителя и родители были не в восторге от тайных дегустаций где-нибудь в туалете и под лестницей, но от этого никуда было не деться. Может, у твоих родителей есть истории на этот счёт?

Первый взрослый рассвет

Оглушённые громкой музыкой, со стёртыми до крови пятками, самые стойкие выпускники отправлялись встречать рассвет. На крышу, на горку, к воде — в любое удобное место, которое сочеталось со словом «романтика». Признания в любви, слёзы от скорого расставания, чувство единства — столько всего видело это утреннее солнышко в лицах завтрашних взрослые, которые вот-вот разлетятся, кто куда. Прошло уже много лет после выпуска твоих родителей, но мы уверены, что они помнят эти чувства, как будто всё было вчера.