Когда-то мы с мужем случайно попали в деревню Совейки, и с того дня я всем сердцем люблю это место. На днях мы приехали сюда ещё раз. И я решила познакомить читателей «Кур'ера» с заброшенной усадьбой Новицких.

Совейки находятся в Ляховичском районе Брестской области. От Слуцка это около 90 км. Дворцово-парковый ансамбль вы найдёте быстро. Все дороги деревни ведут именно туда. Аллея ко дворцу обсажена вдоль дороги красивыми пушистыми ёлками. В парке растут дуб, клён, липа, ясень, каштан и даже лиственница.

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По парку разбросаны скульптуры, которые остались ещё с советских времён, когда здесь были санаторий и амбулатория.

Скульптуры прячутся за деревьями и кустами и всегда неожиданно попадаются на глаза, от чего становится страшно. Больше всего меня пугают безмолвные наблюдатели скульптуры «Женщина с младенцем».

Уже просто прогулка по парку вызывает мурашки. Здесь тихо и нет людей. Только птицы и периодический «скрип» деревьев. И вот длинная аллея заканчивается… И выводит к когда-то белоснежному дворцу Новицких.

Терраса у дворца огромная. Её сделали такой, чтобы свободно могла проехать карета. В усадьбе были паркетные полы от голландских мастеров с красивым рисунком. Больше ничего об интерьере в доме не известно.

До Новицких имением поочерёдно владели Беннигсены, Чапские и Незабылтовские. Первые были хозяевами аж два раза. И только в 1860 году усадьба перешла в собственность Гектору Новицкому. Род Новицких оставался собственником усадьбы до 1939 года. Последними владельцами Совеек были Андрей и Теофил Новицкие.

В годы Великой Отечественной войны дворец разрушили. Отреставрировали в 1959 году. После в нём был военный госпиталь. А затем и санаторий, в который приезжали на оздоровление с Дальнего Востока, из Москвы и Ленинграда.

Рядом с усадьбой расположен флигель. Обычно в таких домиках жили гувернантки, домашние учителя. Перед флигелем стоят две вазы. Но они, вероятно, были установлены в советское время.

Ещё одно здание, которое захватывает дух, — это жилой дом в стиле неоготика. Внутрь попасть нельзя, поэтому остаётся лишь обходить его со всех сторон, заглядывая в окна.

В доме сохранились пол, двери, окна и даже обои (но они, скорее всего, советские)… Внутри оригинальная лестница на второй этаж и слои пыли.

Романтический балкон в плачевном состоянии.

Всё ещё есть номер дома и название заброшенной улицы — Озёрная, 2.

Рядом с этим домом стоит ещё один заброшенный. Мне он напомнил советскую контору или амбулаторию.

В эту постройку, в отличие от остальных, зайти можно. Но это небезопасно, так как дом ветхий. Глядя через окна, на полу мы заметили много старых документов.

Также на Озёрной раскинулся красивейший бровар 1901 года.

Здание уже обросло плющом и травой. И от этого стало ещё привлекательнее.

На его крыше красуются инициалы Теофила Новицкого — «T.N.».

Через тропу от бровара вы увидите пруд — сердце всего парка. Место очень живописное, даже мистическое.

Это не всё, что есть на улице Озёрной. За каждым кустом или деревом можно приметить что-то новое. Надеюсь, вы найдёте время приехать в это живописное место.