В субботу, 12 июня, в рамках 12-го тура чемпионата Беларуси 2021 года ФК «Слуцк» сыграл на выезде против ФК «Сморгонь». Матч закончился ничейным результатом — 1:1. Игра прошла на стадионе «Юность» (Сморгонь).

В первом тайме случчане открыли счёт на 24-ой минуте матча. Валерий Бочеров (полузащитник ФК «Слуцк») подавал штрафной удар, около штанги «дежурил» Андрей Потапенко, который и переправил мяч в ворота соперников. Больше забитых голов в первом тайме не было.

Во втором тайме Леонид Ковель (нападающий ФК «Сморгонь») воспользовался фланговой передачей и в касание отправил мяч в сетку ворот случчан. Сравняли счёт хозяева поля на 73-ей минуте матча. Больше забитых голов в матче не было.

Таким образом, после финального свистка, ФК «Слуцк» упустил победу и сыграл вничью с ФК «Сморгонь» — 1:1.

После прошедшего матча в турнирной таблице реального времени ФК «Слуцк» остался на 12-ой строчке.

Следующий матч ФК «Слуцк» проведёт дома. В соперниках — ФК «Шахтёр» (Солигорск). Следите за анонсом!