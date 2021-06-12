В субботу, 12 июня, в Слуцке температура воздуха днём поднялась до 24 градусов в тени. «Кур'ер» прогулялся по пляжу в 11-м городке и посмотрел как случчане спасаются от жары.

Фотографии: Алексей Скрынников
Случчане делятся на команды и играют в волейбол.
Те, кто не играет в волейбол, но хочет поиграть с мячом, собираются в круг.
На турниках парни играют в «лесенку».
Спасатель Слуцкой районной организации ОСВОД напоминает отдыхающим, что нельзя заплывать за буйки.
Кто-то уже плавает, а кто-то только учится.
Лебедь, чайки и утки соседствуют на пляже с людьми и кажется совсем их не боятся.

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