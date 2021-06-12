«От искусственного интеллекта не спрячешься». Китай тестирует на уйгурах камеры распознавания эмоций

Китайские власти испытывают на уйгурах в Синьцзяне видеокамеру для определения эмоционального состояния человека, использующую технологии искусственного интеллекта и распознавания лиц, пишет ВВС.

Попросивший не называть его специалист по программному обеспечению утверждает, что лично устанавливал такие системы в отделениях полиции.

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Правозащитница, которой показали эти материалы, назвала их шокирующими.

Посольство КНР в Лондоне не отреагировало на конкретные утверждения, ограничившись обычным заявлением, что в Китае обеспечены политические и социальные права всех этнических групп. Синьцзян — родина 12 миллионов уйгуров, подавляющее большинство которых мусульмане.

За жителями провинции ведётся постоянный надзор. Там находятся пресловутые «центры перевоспитания», которые правозащитники называют лагерями строгого режима. В этих лагерях побывали, по оценочным данным, больше миллиона человек.

Пекин заявляет, что всё это необходимо, потому что сотни людей погибли в результате террористических актов со стороны сепаратистов, стремящихся к созданию собственного государства.

Компьютерщик согласился дать интервью программе ВВС «Панорама» на условиях анонимности, поскольку боится за себя. Компания, в которой он работал, также не называлась.

Он показал «Панораме» пять фотографий задержанных уйгуров, на которых, как он сказал, тестировали оборудование для распознавания эмоций.

«Камера устанавливается в трёх метрах от человека, — пояснил он. — Это похоже на детектор лжи, но куда совершеннее».

«Китайское правительство использует уйгуров как подопытных крыс в лаборатории», — добавил он.

По словам собеседника ВВС, во многих отделениях полиции по всему Китаю используются «смирительные стулья», к которым приковываются металлическими браслетами запястья и лодыжки сидящего человека.

Он рассказал, как искусственный интеллект настраивается на распознавание даже мимолётных изменений мимики лица и состояния кожных пор.

По его словам, это выглядит как цветная круговая диаграмма на экране монитора, в которой красные сектора указывают на негативное настроение или тревожность. Компьютерщик сказал, что на этом основании о людях выносятся суждения, не подкреплённые иными доказательствами.

Китайское посольство в Лондоне не ответило на запрос по поводу использования оборудования для распознавания эмоций. Ответ гласил: «Политические, экономические и социальные права и свобода религиозных убеждений всех этнических групп в Синьцзяне полностью обеспечены. Люди, независимо от их этнического происхождения, живут в гармонии и наслаждаются стабильной и мирной жизнью без ограничения личных свобод».

«Эта информация вызывает шок, — заявила, ознакомившись с полученными ВВС материалами, Софи Ричардсон, директор Human Rights Watch по Китаю. — Человек сводится к круговой диаграмме, причём в момент, когда он находится в состоянии сильного стресса, под большим давлением, и, понятно, нервничает. И такие данные принимаются как доказательство его виновности».

«Подозрительное поведение»

По словам Даррена Байлера, эксперта по Китаю из Университета Колорадо, уйгуров обязывают регулярно сдавать местным властям образцы ДНК, проходить цифровое сканирование лица и загружать в свои мобильные телефоны приложение, передающее информацию о его контактах.

«Уйгур не живёт, а генерирует данные, — говорит Даррен Байлер. — Перемещения человека отслеживаются через его смартфон. Подразумевается, что он всегда должен быть при вас, а если вы куда-то пошли без смартфона, вас могут задержать. Никакого спасения».

Большая часть этих данных поступает в компьютерную систему под названием «Интегрированная операционная платформа», цель которой — выделять людей, ведущих себя подозрительно.

«Система расценивает как подозрительные десятки поступков, являющихся абсолютно законными: например, если человек предпочитает выходить из своего дома через заднюю дверь или заправил не свою машину», — говорит Софи Ричардсон.

«Власти начали размещать QR-коды у дверей домов, чтобы знать, кто туда постоянно ходит», — добавила она.

«Один человек — одно досье»

Спор о мере зависимости китайских компаний от государства идёт давно.

Американская исследовательская группа IPVM утверждает, что обнаружила в их патентных заявках свидетельства того, что разрабатываемые технологии распознавания лиц способны выделять лиц уйгурской национальности.

В заявке, поданной в июле 2018 года компанией Huawei и Академией наук КНР, описана такая технология.

Huawei в ответ заявила, что её продукт «не предназначен для дискриминации или угнетения представителей какого-либо сообщества» и что она «независима от правительства» во всех своих действиях.

IPVM также нашла документ, свидетельствующий о том, что Huawei участвует в разработке системы под названием «Один человек — одно досье».

«Правительство сможет накапливать огромный объём информации о каждом человеке, его политической активности, отношениях с другими людьми… обо всём, что даёт возможность предсказывать его поведение и исходящую от него потенциальную угрозу», — говорит Конор Хили, представитель IPVM.

На вопрос касательно её участия в программе «Один человек — одно досье» Huawei также не ответила, снова повторив, что независима от правительства любой страны.

Китайское посольство в Лондоне заявило, что ему не известно о подобных программах.

IPVM также утверждает, что обнаружила рекламный материал китайской фирмы Hikvision, продвигающий камеру с использованием искусственного интеллекта для распознавания уйгуров, и патент на аналогичное оборудование, созданное другим китайским интернет-гигантом, фирмой Dahua.

Dahua заявляет, что её запатентованное устройство распознаёт все 56 признанных в Китае национальностей и не нацелено против какой-то одной из них.

В ответе компании говорится, что она «предоставляет продукты и услуги для обеспечения безопасности» и соблюдает законы и правила всех национальных рынков, включая британский.

Hikvision заявила, что материал на её сайте содержит ошибки и был загружен без должного предварительного рассмотрения и что среди её продуктов нет технологии для установления этнической принадлежности людей. Доктор Лан Сюэ, председатель Национального комитета КНР по искусственному интеллекту, сказал, что ему не известно о таких патентах.

«За пределами Китая выдвигается масса подобных обвинений. Многие из них ложны и не соответствуют действительности», — заявил он ВВС.

«Я полагаю, что правительство автономного района Синьцзян несёт ответственность за безопасность людей, и если какие-то технологии используются в данном контексте, это вполне объяснимо», — добавил он.

Посольство КНР в Лондоне высказалось категоричнее, заявив в ответ на запрос ВВС: «Так называемых технологий анализа лиц, способных распознавать уйгуров, не существует».

Под постоянным контролем

По имеющимся данным, в Китае работает примерно половина из почти 800 миллионов насчитывающихся в мире камер видеонаблюдения.

Там также создан ряд «умных городов», таких как Чунцин, где искусственный интеллект интегрирован в городскую среду.

«Вы выходите из дома, ступаете в лифт, и вас немедленно ловит камера. Они повсюду», — поделился своим опытом с программой «Панорама» живущий в Чунцине журналист-расследователь Ху Лю.

«Когда я вызываю такси, компания передаёт данные о поездке властям. Если я зашёл в кафе посидеть с приятелями, это делается известным, потому что в кафе тоже стоит камера», — рассказал он.

«Было несколько случаев, когда я в ходе журналистских расследований с кем-то встречался, и вскоре мне звонили и предупреждали: „Не общайтесь с таким-то, не делайте того и этого“».

«От искусственного интеллекта не спрячешься», — заключил Ху Лю.