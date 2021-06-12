«Пойдёмте выберем мне тачку!» Ламповый видеорепортаж с гонок Gymkhana в Слуцке

Ольга Паздерина
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В субботу, 12 июня, «Кур'ер» и его женский проект Lampa побывали на зрелищных соревнованиях Gymkhana Drive. Смотрите видео, как это было. Общалась Алиса Листопад.

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РАНЕЕ. Смотрите фото с соревнований Gymkhana Drive.