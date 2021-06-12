Офис европейской экспертизы и коммуникаций поговорил с экспертами курса для молодых людей «Зачётка для жизни». Они поделились личными историями дискриминации по возрасту и дали совет о том, как отстаивать свои границы.

Эйджизм ведёт к ухудшению здоровья, социальной изоляции, преждевременной смерти и обходится экономике в миллиарды долларов… Так начинается пресс-релиз Глобального доклада о проблеме эйджизма ООН, опубликованного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

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Хотя казалось бы, мы все слышим с ранних лет: «старший всегда прав», «ещё зелёный» или «нам в компанию нужны молодые и активные», «активный образ жизни — это вам уже поздно». Всё пропитано возрастными ограничениями, которые вроде бы должны облегчить нашу с вами жизнь. Но так ли это?

Каждый второй придерживается эйджистских взглядов

Согласно данным, полученным в результате опроса 83 034 человек в 57 странах, каждый второй человек в умеренной или значительной степени придерживается эйджистских взглядов (то есть подвержен стереотипам и предрассудкам в отношении возраста).

Проблема дискриминации по возрасту особенно остро проявилась в условиях пандемии COVID-19: в некоторых случаях возраст стал единственным критерием, на основе которого принимаются решения об оказании медицинской помощи, применении спасающих жизнь методов лечения и физической изоляции.

Диана, PR-специалистка в сфере НКО

— Сталкивалась ли я с эйджизмом? Из последнего — мне позвонили из поликлиники, чтобы пригласить на вакцинацию (я заранее записывалась). Медсестра по телефону уточнила мой возраст и зачем-то прокомментировала: «Такая молодая…».

Дальше медсестра стала говорить про влияние на репродуктивную систему, но я ничего не поняла. Попыталась уточнить, может быть, она хочет меня отговорить или есть медицинские особенности, связанные с возрастом. Но медсестра сказала, что всё в порядке, просто решила со мной поговорить.

Честно? Я считываю эту ситуацию как эйджизм, ведь у всех должно быть равное право на вакцинацию, особенно если нет никаких медицинских нюансов.

В моём понимании мир априори неравный, и люди пытаются уравнять права и возможности. Но чтобы оценивать друг друга или делать выбор, приходится ориентироваться по каким-то маркерам. Одним из таких маркеров выступает возраст.

Дело не только в том, нравится нам возраст или нет. Возрастные маркеры есть повсюду, даже в законодательстве. Поэтому нам столько ещё предстоит переосмыслить. — Эйджизм не всегда легко распознать, — говорит Диана. — Например, когда человек устраивается на работу и его не берут из-за того, что он «слишком молод» или «уже близок к пенсии», — это та дискриминация, с которой стоит работать и даже бороться. Или моя ситуация, где неоднозначно комментируют возраст при вакцинации, хотя медицинских особенностей для этого нет.

Но вот возрастные ограничения в фильмах, книгах — это немного другое. Например, фильмы, где есть насилие, я бы точно не показывала трёхлетним детям.

Тем не менее, возрастные ограничения — это тонкий лёд. Ведь когда выставляют маркет 18+ книгам только потому, что там есть элемент сексуального образования — это странно. Сексуальное воспитание не может начинаться с 18 лет, просто с детьми разных возрастов об этом нужно разговаривать по-разному и в разном контексте.

Признаюсь честно, мысли из разряда: «Ой, он/она ещё молоды» посещают даже меня. Но я стараюсь вовремя сказать себе стоп. И сразу же задать следующий вопрос: «А теперь, Диана, давай посмотрим на этого человека, будь он или она в другом возрасте».

Такой приём помогает посмотреть на людей исходя из их опыта, экспертизы, увлечений, внутренних качеств, а не только с позиции даты рождения. Ведь возраст по большей части нам ни о чём не говорит.

Как специалистка по коммуникации я бы точно советовала исключить в разговорах и текстах дискриминирующие или неоднозначные высказывания. И больше использовать позитивный опыт.

Например, не «пенсионеры и пожилые», а «люди золотого или серебряного возраста». При этом не стоит транслировать стереотипы. Плохой пример: «У пожилых людей мало интересов». Лучше: «У людей золотого возраста есть свои потребности и интересы, к примеру…». Всегда лучше предлагать позитивное решение проблемы, чем закреплять стереотип.

А молодым людям, которые столкнутся с дискриминацией по возрасту (эйджизмом), я бы советовала в культурном плане стоять за себя и цивилизованно решать эти ситуации, где-то просвещая людей в том, что возраст не всегда решает. Не стесняйтесь подсвечивать свои сильные качества, независимо от возраста.

«Я выражаю свое мнение и считаю свои знания правильными, независимо от того, сколько мне лет»

Оказывается, эйджизм это проблема не только про здесь и сейчас. Последствия дискриминации по возрасту могут быть самыми разными. По оценкам, причиной 6,3 миллиона случаев депрессии во всём мире является эйджизм.

Он также пересекается с другими формами предвзятости и ущемления в правах, в том числе связанными с полом, расой и инвалидностью, и усугубляет их. Всё это отрицательно сказывается на здоровье и благополучии людей.

Дима, волонтёр в организациях «Встреча» и АБФ, читает лекции по теме гендера и сексуальности

— Недавно на работе, а я электромонтёр, столкнулся с ситуацией. Предлагал одно техническое решение, но коллеги игнорировали моё предложение. После долгих попыток, когда у них ничего не получилось, пришёл начальник и сказал сделать так, как предлагал я. Они тут же попробовали и всё получилось.

Я не стал им ничего говорить по этому поводу, но всё же считываю это как эйджизм. Ведь их отношение ко мне (моей экспертизе) обусловлено исключительно моим возрастом и как иногда можно слышать «неопытностью».

Или вот моя знакомая недавно столкнулась с такой ситуацией. Она проходила отработку в парикмахерской. Сотрудницы постарше постоянно её принижали. Грубо говоря, любое её мнение сводили к «ты ещё молодая и неопытная». Моя знакомая терпела это, потому что понимала — практика скоро закончится.

Эти истории похожи тем, что наши с ней коллеги по работе позволяли себе шуточки, колкости или игнорирование только ввиду нашего возраста. Вроде бы прямой дискриминации нет: нас приняли на работу (мою знакомую на практику), юридически вроде бы не ущемляли, но отношение в коллективе странное.

Для меня эйджизм — это не только дискриминация по возрасту, а ещё и возможность самоутвердиться. Такая «легальная» причина обесценить, а иногда даже оскорбить. Что-то из разряда — «старший всегда прав, даже когда неправ».

Поэтому любые ограничения по возрасту даже в литературе, кинематографе и образовании — это лишнее. Лично мне кажется, что люди вправе читать и смотреть то, что хотят, учиться там, где хотят. Каждый сам принимаем решение для себя — что и в каком возрасте изучать.

При этом считаю, что важно давать другим людям знать, что они дискриминируют тебя или кого-то другого по возрасту. Например, можно сказать: «Я выражаю своё мнение, думаю, оно правильное, независимо от того, сколько мне лет» или «Я считаю свои знания правильными. Вы говорите так, как считаете, и я тоже говорю так, как считаю».

Здорово бы в борьбе с эйджизмом сработала рекламная кампания, где люди разных возрастов рассказывают о своих увлечениях, знаниях и умениях. Ведь порой мы даже себе представить не можем, какие люди разные. Скажем, Грете Тумберг возраст не помешал выступить на саммите ООН?

А кто тебя назначил эксперт_кой?

«Эйджизм приносит вред всем — и пожилым, и молодым. Но часто дискриминация по возрасту настолько распространена и общепринята во всём — в том, как мы мыслим и действуем, в политике, законах и институтах, — что мы даже не осознаем, насколько негативно она влияет на наше достоинство и права», — высказалась Мишель Бачелет, Верховный комиссар Организации Объединённых Наций по правам человека.

Это и про то, насколько наши достижения, знания, опыт, экспертиза могут быть обесценены только из-за того, сколько нам лет. И про то, как молодые люди частенько сталкиваются с вопросом: «А кто тебя назначил эксперт_кой?».

Маша, студентка медицинского университета, делает проект по теме РПП «Я это не ем»

— Эйджизм существует, потому что в каждом возрасте мы сталкиваемся с разными страхами и травмами и не всегда умеем справляться с ними экологично. Часто выбираем путь самоутверждения через других. Часто это самоутверждение случается за счёт того, что тот другой находится в более уязвимом положении.

Особенно мне сложно понять возрастные ограничения в образовании. С 14 лет мне было интересно дополнительное образование, но оно всегда начиналось с 16 лет. И мне кажется, это никак не связано со здравым смыслом, просто такое законодательство странное.

Об этой проблеме нужно говорить чаще и больше. Стремиться к инклюзивному обществу, где, например, активный образ жизни могут вести все люди. И всегда задавайте наводящие вопросы и знайте, что с вами всё в порядке, независимо от возраста.