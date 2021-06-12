Эхо недели: выпускные, новое назначение епископа Антония и «Табакерка» возле «Маяка» в Слуцке

На этой неделе слуцкие 11-классники превратились в абитуриентов. В Слуцкой епархии пока нет своего руководителя: Антония назначили в Гродно. Возле ТЦ «Маяк» появилась ещё одна «Табакерка». А дети купаются где попало.
В городе и районе
- Антоний перестал быть епископом Слуцким и Солигорским и стал архиепископом Гродненским и Волковысским.
- Возле «Маяка» 10 июня устанавливали «Табакерку».
- В Слуцком районе по-прежнему можно купаться только возле пляжа в 11-м городке или на Рудне. Милиция всё лето будет проверять места, где купаются против правил.
- Многим жителям Слуцка нужно заключить договоры со службой заказчика ЖКУ. Кому и почему это нужно сделать — читайте здесь.
- 17 июня из-за ремонта железнодорожных путей отменяются некоторые «дизели».
- В Слуцком районе зарегистрированы 6 электромобилей. Это примерно 0,01% от общего числа слуцкого транспорта.
- Жительница деревни Селище пожаловалась в «Кур'ер», что сельхозтехника поднимает на деревенской улице пыль. А жительница Лучников — что в магазине не нашла молока, а в центре культуры — кружка для пожилых людей. Вот что им на это ответили официальные лица.
Выпускные и поступление
В этом году 44 выпускника из Слуцка получили медали: 42 золотые и 2 серебряные. Медалисты высадили аллею в центре города. В кадетском училище прошёл юбилейный десятый выпускной.Посмотрите, какие фото со своих торжеств слуцкие выпускники запостили в Instagram.
Начинается пора ЦТ и вступительных экзаменов. Автопарк № 2 пустит для абитуриентов дополнительные автобусы Слуцк-Солигорск с 16 июня по 8 июля. Подробнее — здесь. Приём документов в вузы начнётся 20 июля.
Коронавирус и вакцинация
Житель Слуцка рассказал историю о том, как его семья болела коронавирусом. Он считает, что паника — это самая большая проблема, а маски не спасают.
А многие случчане уже вакцинировались от ковида. Привившись, можно получить сертификат для выезда за границу. Случчанка на личном опыте рассказала, как это сделать. Если тоже хотите привиться — вот расписание пунктов вакцинации. Правда, 10 июня второй компонент «Спутник V» закончился, его обещают только на следующей неделе.
Происшествия
В Осиповичах 38-летний военный из Речицы отдыхал в ресторане. По информации СК, там его ударил милиционер из Минска. Военнослужащий скончался на месте. В отношении минчанина возбуждено уголовное дело.
В Солигорске пьяная 27-летняя женщина оттаскала за волосы чужого 9-летнего ребёнка. РОСК возбудил уголовное дело за хулиганство.
Политика и экономика
- В Беларуси меняют Уголовный кодекс. Почитайте, за что ужесточаются наказания.
- Также с 9 июля в Беларуси изменится порядок обмена валюты. Вот в чём новшества.
- В Беларуси зафиксировали рекордную за последние 5 лет инфляцию. Что на сколько подорожало.
Почитать и посмотреть
- Посмотрите, какие красивые пары поженились в Слуцке 4 и 5 июня.
- Рауф, который торгует в 12-м городке, рассказал, как выбрать самый сочный арбуз.
- Ещё одно видеоинтервью — с 84-летней случчанкой Валентиной. Она рассказала, как украсила клумбу возле подъезда.
- Фермер Сергей Бовкунович из Залядья не только развивает свой бизнес, но и расчищает в деревне заброшенные участки. «Кур'ер» поговорил с ним о том, как ему всё удаётся.
- Случчанка Любовь среди прочих питомцев держит дома улиток ахатин. Почитайте, как она за ними ухаживает и чем они ей нравятся.
- А другая случчанка на ночь слушает «пение» лягушек. Зачем? Ответ здесь.