Эхо недели: выпускные, новое назначение епископа Антония и «Табакерка» возле «Маяка» в Слуцке

На этой неделе слуцкие 11-классники превратились в абитуриентов. В Слуцкой епархии пока нет своего руководителя: Антония назначили в Гродно. Возле ТЦ «Маяк» появилась ещё одна «Табакерка». А дети купаются где попало.

В городе и районе

Антоний перестал быть епископом Слуцким и Солигорским и стал архиепископом Гродненским и Волковысским.

епископом Слуцким и Солигорским и стал архиепископом Гродненским и Волковысским. Возле «Маяка» 10 июня устанавливали «Табакерку».

«Табакерку». В Слуцком районе по-прежнему можно купаться только возле пляжа в 11-м городке или на Рудне. Милиция всё лето будет проверять места, где купаются против правил.

Многим жителям Слуцка нужно заключить договоры со службой заказчика ЖКУ. Кому и почему это нужно сделать — читайте здесь .

. 17 июня из-за ремонта железнодорожных путей отменяются некоторые «дизели».

некоторые «дизели». В Слуцком районе зарегистрированы 6 электромобилей. Это примерно 0,01% от общего числа слуцкого транспорта.

6 электромобилей. Это примерно 0,01% от общего числа слуцкого транспорта. Жительница деревни Селище пожаловалась в «Кур'ер», что сельхозтехника поднимает на деревенской улице пыль. А жительница Лучников — что в магазине не нашла молока, а в центре культуры — кружка для пожилых людей. Вот что им на это ответили официальные лица.

Выпускные и поступление

В этом году 44 выпускника из Слуцка получили медали: 42 золотые и 2 серебряные. Медалисты высадили аллею в центре города. В кадетском училище прошёл юбилейный десятый выпускной. Посмотрите, какие фото со своих торжеств слуцкие выпускники запостили в Instagram.

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Начинается пора ЦТ и вступительных экзаменов. Автопарк № 2 пустит для абитуриентов дополнительные автобусы Слуцк-Солигорск с 16 июня по 8 июля. Подробнее — здесь. Приём документов в вузы начнётся 20 июля.

Коронавирус и вакцинация

Житель Слуцка рассказал историю о том, как его семья болела коронавирусом. Он считает, что паника — это самая большая проблема, а маски не спасают.

А многие случчане уже вакцинировались от ковида. Привившись, можно получить сертификат для выезда за границу. Случчанка на личном опыте рассказала, как это сделать. Если тоже хотите привиться — вот расписание пунктов вакцинации. Правда, 10 июня второй компонент «Спутник V» закончился, его обещают только на следующей неделе.

Происшествия

В Осиповичах 38-летний военный из Речицы отдыхал в ресторане. По информации СК, там его ударил милиционер из Минска. Военнослужащий скончался на месте. В отношении минчанина возбуждено уголовное дело.

В Солигорске пьяная 27-летняя женщина оттаскала за волосы чужого 9-летнего ребёнка. РОСК возбудил уголовное дело за хулиганство.

Политика и экономика

В Беларуси меняют Уголовный кодекс. Почитайте, за что ужесточаются наказания .

. Также с 9 июля в Беларуси изменится порядок обмена валюты. Вот в чём новшества .

. В Беларуси зафиксировали рекордную за последние 5 лет инфляцию. Что на сколько подорожало.

Почитать и посмотреть

Посмотрите, какие красивые пары поженились в Слуцке 4 и 5 июня.

поженились в Слуцке 4 и 5 июня. Рауф, который торгует в 12-м городке, рассказал, как выбрать самый сочный арбуз.

Ещё одно видеоинтервью — с 84-летней случчанкой Валентиной. Она рассказала, как украсила клумбу возле подъезда.

возле подъезда. Фермер Сергей Бовкунович из Залядья не только развивает свой бизнес, но и расчищает в деревне заброшенные участки. «Кур'ер» поговорил с ним о том, как ему всё удаётся.