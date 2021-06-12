Эхо недели: выпускные, новое назначение епископа Антония и «Табакерка» возле «Маяка» в Слуцке

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На этой неделе слуцкие 11-классники превратились в абитуриентов. В Слуцкой епархии пока нет своего руководителя: Антония назначили в Гродно. Возле ТЦ «Маяк» появилась ещё одна «Табакерка». А дети купаются где попало.

В городе и районе

  • Антоний перестал быть епископом Слуцким и Солигорским и стал архиепископом Гродненским и Волковысским.
  • Возле «Маяка» 10 июня устанавливали «Табакерку».
  • В Слуцком районе по-прежнему можно купаться только возле пляжа в 11-м городке или на Рудне. Милиция всё лето будет проверять места, где купаются против правил.
В Слуцке милиция начала проверять места, запрещённые для купания. Рейды продолжатся всё лето и, кроме предупреждений, будут штрафы
Фото: Слуцкий РОВД для kurjer.info
  • Многим жителям Слуцка нужно заключить договоры со службой заказчика ЖКУ. Кому и почему это нужно сделать — читайте здесь.
  • 17 июня из-за ремонта железнодорожных путей отменяются некоторые «дизели».
  • В Слуцком районе зарегистрированы 6 электромобилей. Это примерно 0,01% от общего числа слуцкого транспорта.
  • Жительница деревни Селище пожаловалась в «Кур'ер», что сельхозтехника поднимает на деревенской улице пыль. А жительница Лучников — что в магазине не нашла молока, а в центре культуры — кружка для пожилых людей. Вот что им на это ответили официальные лица.

Выпускные и поступление

В этом году 44 выпускника из Слуцка получили медали: 42 золотые и 2 серебряные. Медалисты высадили аллею в центре города. В кадетском училище прошёл юбилейный десятый выпускной.

«Жизнь - Отечеству! Честь - никому». Как в Слуцке прошёл десятый, юбилейный, выпускной у кадетов (фото)
Фото: Александра Шагойко
Посмотрите, какие фото со своих торжеств слуцкие выпускники запостили в Instagram.

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Начинается пора ЦТ и вступительных экзаменов. Автопарк № 2 пустит для абитуриентов дополнительные автобусы Слуцк-Солигорск с 16 июня по 8 июля. Подробнее — здесь. Приём документов в вузы начнётся 20 июля.

Коронавирус и вакцинация

Житель Слуцка рассказал историю о том, как его семья болела коронавирусом. Он считает, что паника — это самая большая проблема, а маски не спасают.

А многие случчане уже вакцинировались от ковида. Привившись, можно получить сертификат для выезда за границу. Случчанка на личном опыте рассказала, как это сделать. Если тоже хотите привиться — вот расписание пунктов вакцинации. Правда, 10 июня второй компонент «Спутник V» закончился, его обещают только на следующей неделе.

В Слуцкой больнице закончился второй компонент вакцины «Спутник V». Когда его привезут
Фото: Ольга Паздерина

Происшествия

В Осиповичах 38-летний военный из Речицы отдыхал в ресторане. По информации СК, там его ударил милиционер из Минска. Военнослужащий скончался на месте. В отношении минчанина возбуждено уголовное дело.

В Солигорске пьяная 27-летняя женщина оттаскала за волосы чужого 9-летнего ребёнка. РОСК возбудил уголовное дело за хулиганство.

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Фото: Олеся Белая