В субботу, 12 июня, на стадионе ДОСААФ в 12-м городке проходят зрелищные соревнования Gymkhana Drive. Всего на трассу вышли 13 участников. Среди них есть и случчанин.

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Справка

Джимхана (англ. gymkhana) — вид автоспорта, получивший распространение в Японии, США, Великобритании и Южной Африке. Так же как и в автокроссе (в США автокроссом называют традиционный автослалом или автомногоборье), трассы джимханы зачастую очень сложны, и запоминание трассы — одна из важнейших частей этого спорта. Управляется этот вид спорта Японской автомобильной федерацией, японским подразделением FIA.

Цель соревнований — пройти трассу за минимальное время с максимальной скоростью. На трассе расставляются препятствия в виде конусов, автомобильных покрышек и бочек. Водитель должен проходить трассу в заранее установленном порядке, показывая различные техники вождения. Проходя трассу джимханы, пилот должен выполнять развороты на 180 и 360 градусов, показывать упражнения с ездой задом, прохождением парковочных боксов, кручением «восьмёрок» и другие сложные элементы. В итоге джимхану можно представить себе как вид автоспорта, в котором есть точка старта, ряд препятствий и финиш, которого нужно достичь за минимально короткий промежуток времени.