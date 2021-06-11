Житель Борисовского района по частям украл дом соседа. Возбуждено уголовное дело

Инцидент произошёл в деревне Зоричи под Борисовом. Мужчина узнал, что его сосед умер, и решил потихоньку разобрать его дом. Но он не знал, что у постройки появился новый хозяин, пишет УВД Минского облисполкома.

Несколько лет назад 31-летний минчанин купил себе дом в Зоричах, но редко туда приезжал. Он узнал о произошедшем только после звонка из сельсовета. Те спросили, планирует ли он что-то делать с участком, на котором остался один фундамент. Ошарашенный новостью мужчина сразу же обратился в милицию.

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Оказалось, что дом разобрал 56-летний сельчанин, проживающий неподалёку. С 2019 по 2021 год он проникал во двор соседа и по частям разбирал его дом.

Часть похищенных брёвен мужчина планировал использовать для стройки на своём участке, а часть уже израсходовал для растопки печи.

По данному факту районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь.