Две погони, подросток на скутере и убежавший «бесправник»… Как прошёл рейд с инспекторами ГАИ, ловившими мотоциклистов под Слуцком

Чтобы понять, насколько сложная ситуация с дисциплиной у мотоциклистов Слуцка, достаточно одного факта: только за шесть часов экипажу ГАИ два раза пришлось участвовать в погонях за нарушителями, поймать подростка на скутере и бежать во двор за «бесправником». «Кур'ер» рассказывает про рейд ГАИ, который состоялся в пятницу, 11 июня.

По словам сотрудников ГАИ, основные факторы, которые влияют на тяжесть последствий аварий, это:

отсутствие водительских прав у мотоциклистов,

лихачество и превышение скорости,

управление ТС в алкогольном опьянении,

несоблюдение требований об использовании мотошлемов.

Что происходило во время рейда ГАИ

Первым на глаза инспекторов попался мотоциклист возле Шищиц. При проверке документов выяснилось, что у него нет допуска к участию в дорожном движении. А вот, например, жители Гольчичи сами неоднократно жаловались в «102», что по деревне ездят мотоциклисты без прав и зачастую с явными признаками алкогольного опьянения. В результате проведённого рейда такие случаи выявлены не были. А в течение предыдущей недели в Гольчичах были задержаны два водителя-мотоциклиста без прав.

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Но деревня всё-таки «отличилась»… Сотрудники ГАИ заметили подростка на скутере. Он ехал без шлема. Увидев служебный автомобиль, парень решил улизнуть, спрятавшись в своём дворе.

Выяснилось, что водителю 15 лет. На каникулах он приехал в Гольчичи погостить к деду.

Естественно, отвечать за подростка придётся кому-то из взрослых: за передачу управления скутером на деда мальчика составили административный протокол, так как транспортное средство зарегистрировано на него.

Между деревнями Гольчичи и Городище на глаза инспекторов попался и мотоциклист, у которого не был включен ближний свет фар, как того требуют ПДД, а также отсутствовал техосмотр.

Проезжая по Козловичам, сотрудники ГАИ заметили скутериста, который выезжал на главную дорогу. Водитель, увидев экипаж ДПС, попятился назад и бросил транспортное средство. Но всё-таки решил добровольно вернуться. Местный житель оказался «бесправником». Его привлекли к административной ответственности.

Кстати, несколько дней назад инспекторы на этом же скутере остановили другого водителя. Это была женщина, и у неё также не было права на управление данным транспортным средством.

В районе ещё много работы

«Хотелось бы отметить, что мотоциклисты в городе более-менее дисциплинированные: почти у всех всё в порядке с документами, ездят в шлемах и трезвые, — сказал Дмитрий Сытько, старший госавтоинспектор ОГАИ Слуцкого РОВД. — Но дорожные знаки, запрещающие движение на мотоциклах по улице Ленина, начали игнорировать. За предыдущие две недели к ответственности за движение под знак было привлечено восемь водителей мотоциклов.

Ну, а что касается деревень и агрогородков… Когда в них заезжаешь, становится понятно, что здесь проделать работы нам предстоит ещё очень много. И такая ситуация не сильно меняется из года в год".