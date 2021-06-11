«Руководству, я смотрю, не доходит». В Слуцке снова из-за одного водителя пришлось «отдуваться» всему предприятию, но уже другому

В пятницу, 11 июня, корреспондент «Кур'ера» в очередной раз отправился на одно из местных предприятий. Причиной этой поездки снова стал водитель. Только уже не льнозавода, как месяц назад, а ОАО «ПМК-71».

РАНЕЕ. Как в Слуцке остановили пьяного водителя, а «отдувался» весь льнозавод. Почему такое может случиться с любым предприятием

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«Накануне в Ивановских Огородниках инспектор ДПС остановил служебный погрузчик «Амкодор». За рулём был работник ОАО «ПМК-71», — рассказал Дмитрий Сытько, старший госавтоинспектор ОГАИ Слуцкого РОВД. — Показания средства измерения «Алкотест-203» составили 2,4 и 2,8 промилле. Мужчина пояснил, что употреблял спиртное прямо на рабочем месте, заступив на смену.

В итоге, согласно ч. 2 ст. 18.15 КоАП РБ, водителю грозит штраф 200 базовых величин с лишением права заниматься определённой деятельностью сроком на 5 лет. Руководство ПМК-71 было также привлечено к административной ответственности".

Почему «отдуваться» пришлось всему предприятию

«Напомню, согласно распоряжению Миноблисполкома № 144/77 от 27.01.2021, в случае выявления пьяного пешехода или водителя, а именно нетрезвых работников какого-либо предприятия, незамедлительно собирается рейдовая группа, — пояснил Дмитрий Сытько. — В её состав входят сотрудники ГАИ, участковый инспектор и представитель райисполкома. Они выбывают на предприятие (в данном случае — ПМК-71), где проводят переосвидетельствование всех работников (не только водителей) в присутствии руководства».

Что было после проверки

После того как рейдовая группа проверила и других работников предприятия, инспекторы ГАИ провели профилактическую беседу и довели нормы законодательства, вступившие в силу с 1 марта.

«Во-первых, человек на работе пьяный, во-вторых, ездит за рулём. Сотрудники райисполкома будут с этим разбираться ещё отдельно, — добавил Дмитрий Сытько. — Вы поймите, что последствия здесь будут для всех, а не только для водителя. Ответственность могут понести в том числе и инженерно-технические работники, и сам руководитель предприятия.

Месяц назад аналогичная ситуация была на льнозаводе. Руководству предприятий, я смотрю, не доходит. В очередной раз хочу обратить внимание: более ответственно относитесь к своим обязанностям, в том числе при выпуске на линию транспорта".