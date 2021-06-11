Цена на черешню в среднем одинаковая у всех продавцов — 15 рублей за 1 килограмм. Подешевела клубника: 8−10 рублей за килограмм. Стоимость абрикосов и персиков — 10 рублей за килограмм. Продают много рассады цветов, саженцы кустов и деревьев. Цены указаны по состоянию на 11 часов 11 июня.

Овощи

Свёкла — 3 рубля (1 кг)

Морковь — 3−3,8 рубля (1 кг)

Картофель молодой — 3,5−4 рубля (1 кг)

Лук — 1,5 рубля (1 кг)

Кабачок — 4 рубля (1 кг)

Капуста белокочанная свежая — 1,8 рубля (1 кг)

Помидоры — от 4 до 6 рублей (1 кг)

Огурцы — 1,8 рубля (1 кг)

Перец свежий — 8 рублей (1 кг)

Чеснок свежий — 0,5 рубля (головка)

Фасоль — 1 рубль (стакан 200 г)

Бобы, ведёрко — 2 рубля (0,5 литра)

Редис — 1,5 рубля (пучок)

Семечки подсолнечника — 2,5 рубля (1 литр)

Зелень

Лук свежий — 0,5 рубля (пучок)

Петрушка — 0,5 рубля (пучок)

Укроп свежий — 1 рубль (пучок)

Черемша — 1 рубль (пучок)

Рассада, саженцы

Лук-севок — 4−6 рублей (1 кг)

Роза — от 6 и выше рублей (любой сорт), роза плетистая — 17 рублей

Яблоня — 12 рублей

Персик — 20 рублей

Груша, вишня, черешня — 15 рублей

Козья ива — 40 рублей

Кусты (смородина и др.) — 6−7 рублей

Туя западная «Смарагд» — 40 рублей (размер «по грудь»), 16 рублей («выше колена»), 12 рублей («по колено»)

Можжевельник — 8 рублей (1 куст)

Голубика — 10 рублей (1 куст)

Капуста — 1,5−2 рубля (15 штук)

Клубника — 3 рубля (10 штук), 4 рубля (12 штук)

Перец — 0,5 рубля (1 штука)

Помидоры — от 3,5 рублей (11 штук)

Огурцы — 1,5 рубля (1 куст)

Лаванда — 5 рублей (1 куст)

Маргаритки — 2 рубля (3 ростка)

Сальвия — 0,8−2 рубля (1 росток)

Бархатцы — 0,3 рубля (1 росток)

Георгин — 3 рубля (корень)

Нарцисс — 1,5 рубля (корень)

Цветы гладиолусов (семена) — 0,5 — 1 рубль

Каллы зелёные — 3 рубля

Петуньи — 10−12 рублей (горшок)

Петунья — 1,5 рубля (1 штука)

Бегония — 2 рубля (1 штука)

Ландыши — 2,5 рубля (1куст)

Тюльпаны — 2,5 рубля (1куст)

Хоста — 2,5 рубля (1куст)

Гацания — 3 рубля (1куст)

Фрукты, ягоды

Арбуз — 3,5 рубля (1 кг)

Гранат — 15 рублей (1 кг)

Яблоки — 2,2−2,5 рубля (1 кг)

Груша — 7 рублей (1 кг)

Виноград — 11 рублей (1 кг)

Клубника — 8−10 рублей (1 кг)

Изюм — 6 рублей (1 кг)

Апельсины — 6 рублей (1 кг)

Нектарин — 10 рублей (1 кг)

Абрикос — 10 рублей (1 кг)

Персик — 10 рублей (1 кг)

Лимон — 6−6,5 рубля (1 кг)

Бананы — 4 рубля (1 кг)

Орех грецкий — 8 рублей (1 кг)

Арахис жареный — 8 рублей (1 кг)

Фасоль — 1 рубль (стакан 200 г)

Черешня — 15 рублей (1 кг)

Слива — 15 рублей (1 кг)

Приправы и яйца



Тмин, укроп, кориандр — 1 рубль (100 г)

Яйца домашние — 3 рубля (10 штук)

Маринады, соленья

Перец маринованный — 15 рублей (1 кг)

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Грибы маринованные — 4 рубля (0,5литра)

Приспособления для поддержки, защиты культур