Цена на черешню в среднем одинаковая у всех продавцов — 15 рублей за 1 килограмм. Подешевела клубника: 8−10 рублей за килограмм. Стоимость абрикосов и персиков — 10 рублей за килограмм. Продают много рассады цветов, саженцы кустов и деревьев. Цены указаны по состоянию на 11 часов 11 июня.
Овощи
- Свёкла — 3 рубля (1 кг)
- Морковь — 3−3,8 рубля (1 кг)
- Картофель молодой — 3,5−4 рубля (1 кг)
- Лук — 1,5 рубля (1 кг)
- Кабачок — 4 рубля (1 кг)
- Капуста белокочанная свежая — 1,8 рубля (1 кг)
- Помидоры — от 4 до 6 рублей (1 кг)
- Огурцы — 1,8 рубля (1 кг)
- Перец свежий — 8 рублей (1 кг)
- Чеснок свежий — 0,5 рубля (головка)
- Фасоль — 1 рубль (стакан 200 г)
- Бобы, ведёрко — 2 рубля (0,5 литра)
- Редис — 1,5 рубля (пучок)
- Семечки подсолнечника — 2,5 рубля (1 литр)
Зелень
- Лук свежий — 0,5 рубля (пучок)
- Петрушка — 0,5 рубля (пучок)
- Укроп свежий — 1 рубль (пучок)
- Черемша — 1 рубль (пучок)
Рассада, саженцы
- Лук-севок — 4−6 рублей (1 кг)
- Роза — от 6 и выше рублей (любой сорт), роза плетистая — 17 рублей
- Яблоня — 12 рублей
- Персик — 20 рублей
- Груша, вишня, черешня — 15 рублей
- Козья ива — 40 рублей
- Кусты (смородина и др.) — 6−7 рублей
- Туя западная «Смарагд» — 40 рублей (размер «по грудь»), 16 рублей («выше колена»), 12 рублей («по колено»)
- Можжевельник — 8 рублей (1 куст)
- Голубика — 10 рублей (1 куст)
- Капуста — 1,5−2 рубля (15 штук)
- Клубника — 3 рубля (10 штук), 4 рубля (12 штук)
- Перец — 0,5 рубля (1 штука)
- Помидоры — от 3,5 рублей (11 штук)
- Огурцы — 1,5 рубля (1 куст)
- Лаванда — 5 рублей (1 куст)
- Маргаритки — 2 рубля (3 ростка)
- Сальвия — 0,8−2 рубля (1 росток)
- Бархатцы — 0,3 рубля (1 росток)
- Георгин — 3 рубля (корень)
- Нарцисс — 1,5 рубля (корень)
- Цветы гладиолусов (семена) — 0,5 — 1 рубль
- Каллы зелёные — 3 рубля
- Петуньи — 10−12 рублей (горшок)
- Петунья — 1,5 рубля (1 штука)
- Бегония — 2 рубля (1 штука)
- Ландыши — 2,5 рубля (1куст)
- Тюльпаны — 2,5 рубля (1куст)
- Хоста — 2,5 рубля (1куст)
- Гацания — 3 рубля (1куст)
Фрукты, ягоды
- Арбуз — 3,5 рубля (1 кг)
- Гранат — 15 рублей (1 кг)
- Яблоки — 2,2−2,5 рубля (1 кг)
- Груша — 7 рублей (1 кг)
- Виноград — 11 рублей (1 кг)
- Клубника — 8−10 рублей (1 кг)
- Изюм — 6 рублей (1 кг)
- Апельсины — 6 рублей (1 кг)
- Нектарин — 10 рублей (1 кг)
- Абрикос — 10 рублей (1 кг)
- Персик — 10 рублей (1 кг)
- Лимон — 6−6,5 рубля (1 кг)
- Бананы — 4 рубля (1 кг)
- Орех грецкий — 8 рублей (1 кг)
- Арахис жареный — 8 рублей (1 кг)
- Фасоль — 1 рубль (стакан 200 г)
- Черешня — 15 рублей (1 кг)
- Слива — 15 рублей (1 кг)
Приправы и яйца
- Тмин, укроп, кориандр — 1 рубль (100 г)
- Яйца домашние — 3 рубля (10 штук)
Маринады, соленья
Перец маринованный — 15 рублей (1 кг)
Грибы маринованные — 4 рубля (0,5литра)
Приспособления для поддержки, защиты культур
- Теплицы (парники) — 25 рублей (3 метра), 30 рублей (6 метров), 32 рубля (7 метров), 35 рублей (8 метров)
- Теплица (парник) высокая — 55 рублей (3 метра)
- Дуги — от 16 до 25 рублей
- Спанбонд — от 3 рублей (3 метра)