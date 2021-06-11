В каких домах Слуцка не будет света с 14 по 16 июня

В Слуцке планово отключат электроэнергию. Это связано с капитальным ремонтом на воздушной линии электропередачи 0,38кВ, а также с ремонтными работами в трансформаторной подстанции 10/0,4кВ.
Где и когда отключат свет
с 14 по 16 июня с 8.00 до 17.00 по адресам:
- ул. Б. Хмельницкого № 45−51 (нечётные), 68−88 (чётные);
- ул. Социалистическая № 106, 113−127 (нечётные);
- ул. Смоленская № 66−68 (чётные), 71−75 (нечётные);
- ул. Я. Коласа № 43, 76а, 86, 103, 105.
16 июня с 8.30 до 16.00 по адресам:
- ул. Красноармейская № 35−39 (нечётные), 40−64, 66, 68;
- ул. Садовый Проезд № 18/1, 18/2, 19;
- ул. Надречная № 1−14;
- 2-й пер. Красноармейский № 2.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 5 22 98, 5 33 80.
Слуцкие электросети приносят извинения за причинённые неудобства.