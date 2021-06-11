Министерство финансов хочет отменить налоговые льготы, потому что в бюджете может не хватить денег

Дмитрий Кийко, первый заместитель министра финансов, выступил с предложением отменить ряд налоговых льгот с учётом существующих рисков для исполнения бюджета. Об этом пишет Минфин cо ссылкой на БелаПАН.

«С учётом нынешнего положения государству необходимо пойти на упорядочивание множественных налоговых режимов посредством трансформации в какую-то единую систему поддержки предпринимательской деятельности (в том числе с её закреплением в Налоговом кодексе)», — отметил он.

Кроме того, «в текущих реалиях назрело расширение налоговой базы за счёт отмены налоговых льгот при одновременном совершенствовании способов их оплаты».

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Размер налоговых льгот в 2020 году власти оценивали в 5% ВВП.

В 2021 году бюджет Беларуси исполняется с дефицитом. По итогам января—апреля расходы превысили доходы на 748,9 млн рублей.