В Беларуси зафиксировали рекордную за последние 5 лет инфляцию. Что подорожало и на сколько

За 5 месяцев 2021 года товары и платные услуги в Беларуси подорожали на 5,2%. Это антирекорд за последние 5 лет. TUT. BY посмотрел, какие товары стали дороже с начала года, а какие наоборот — подешевели.

Какие продукты подорожали

Морковь стала дороже на 71,2%,

стала дороже на 71,2%, свёкла — на 64,8%,

— на 64,8%, белокочанная свежая капуста — на 39,2%,

— на 39,2%, репчатый лук — на 30%,

— на 30%, картофель — на 52,3%,

— на 52,3%, масло растительное (без оливкового) на 22,1%,

(без оливкового) на 22,1%, маргарин — на 20,2%,

— на 20,2%, пищевая соль — на 19,2%,

— на 19,2%, майонез — на 17,6%,

— на 17,6%, вафли — на 15,5%,

— на 15,5%, халва — на 10,9%,

— на 10,9%, карамель — на 10,8%,

— на 10,8%, мармелад — на 10,4%,

— на 10,4%, печенье — на 9,9%,

— на 9,9%, перловка — на 12,2%,

— на 12,2%, гречка — на 9,4%

— на 9,4% манка — на 6,5%,

— на 6,5%, пшёнка — на 4,7%,

— на 4,7%, овсяные хлопья — на 5,5%,

— на 5,5%, субпродукты из птицы — на 11,2%,

— на 11,2%, мясной фарш — на 8,6%,

— на 8,6%, куры, цыплята, включая бройлеров — на 6,8%,

— на 6,8%, свинина бескостная — на 6,2%,

— на 6,2%, рагу, набор из свинины — на 5,7%,

— на 5,7%, свинина, кроме бескостного мяс а — на 5,4%,

а — на 5,4%, рыба и рыбопродукты — на 7,4%,

— на 7,4%, куриные яйца — на 3,8%,

— на 3,8%, хлеб и хлебобулочные изделия — на 2,6%,

— на 2,6%, молоко и молочные продукты — на 1,6%.

Какие продукты подешевели

Свежие огурцы стали доступнее на 45,8%,

стали доступнее на 45,8%, свежие помидоры — на 4,8%,

— на 4,8%, цитрусовые — на 2,1%,

— на 2,1%, говядина, кроме бескостного мяса — на 1,2%,

— на 1,2%, сухие молочные смеси для детского и диетического питания — на 1,1%,

— на 1,1%, консервы мясные для детского и диетического питания — на 0,9%,

— на 0,9%, каши для детского и диетического питания — на 0,7%,

— на 0,7%, колбаса варёная высшего сорта — на 2%),

— на 2%), сахар — на 0,1%).

Как изменились цены на непродовольственные товары и услуги

Из непродовольственных товаров подорожали многие позиции. Например, заметно выросли цены на велосипеды и мотоциклы — на 12,9%, бензин — на 8%, обувь — на 7,3%. Зато подешевели Flash-карты, карты памяти — на 2,1%.

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Строительные материалы стали дороже на 5,4%. К примеру, пиломатериалы хвойные обрезные и необрезные прибавили в цене на 20%, строительные детали и конструкции из дерева, шпона, мелкодисперсной фракции (МДФ) — на 14,8%, шифер — на 10,2%, строительные детали и конструкции из ПВХ, алюминия — на 9%.

Лекарства с начала года стали дороже на 14%. Так, средства для лечения дыхательной системы подорожали на 16,2%, средства для лечения нервной системы — на 15,1%, антиинфекционные средства — на 14,5%.

Из услуг заметно прибавили в цене жилищно-коммунальные — на 8,9%, культурные — на 7,7%, медицинские — на 7,2%. Техосмотр транспортных средств стал дороже на 8,2%, услуги дошкольных учреждений — на 10,2%.

Цены на авиабилеты, согласно статистике, упали на 3%.