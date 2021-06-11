В Беларуси зафиксировали рекордную за последние 5 лет инфляцию. Что подорожало и на сколько

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Фото: Ольга Паздерина

За 5 месяцев 2021 года товары и платные услуги в Беларуси подорожали на 5,2%. Это антирекорд за последние 5 лет. TUT. BY посмотрел, какие товары стали дороже с начала года, а какие наоборот — подешевели.

Какие продукты подорожали

  • Морковь стала дороже на 71,2%,
  • свёкла — на 64,8%,
  • белокочанная свежая капуста — на 39,2%,
  • репчатый лук — на 30%,
  • картофель — на 52,3%,
  • масло растительное (без оливкового) на 22,1%,
  • маргарин — на 20,2%,
  • пищевая соль — на 19,2%,
  • майонез — на 17,6%,
  • вафли — на 15,5%,
  • халва — на 10,9%,
  • карамель — на 10,8%,
  • мармелад — на 10,4%,
  • печенье — на 9,9%,
  • перловка — на 12,2%,
  • гречка — на 9,4%
  • манка — на 6,5%,
  • пшёнка — на 4,7%,
  • овсяные хлопья — на 5,5%,
  • субпродукты из птицы — на 11,2%,
  • мясной фарш — на 8,6%,
  • куры, цыплята, включая бройлеров — на 6,8%,
  • свинина бескостная — на 6,2%,
  • рагу, набор из свинины — на 5,7%,
  • свинина, кроме бескостного мяса — на 5,4%,
  • рыба и рыбопродукты — на 7,4%,
  • куриные яйца — на 3,8%,
  • хлеб и хлебобулочные изделия — на 2,6%,
  • молоко и молочные продукты — на 1,6%.

Какие продукты подешевели

  • Свежие огурцы стали доступнее на 45,8%,
  • свежие помидоры — на 4,8%,
  • цитрусовые — на 2,1%,
  • говядина, кроме бескостного мяса — на 1,2%,
  • сухие молочные смеси для детского и диетического питания — на 1,1%,
  • консервы мясные для детского и диетического питания — на 0,9%,
  • каши для детского и диетического питания — на 0,7%,
  • колбаса варёная высшего сорта — на 2%),
  • сахар — на 0,1%).

Как изменились цены на непродовольственные товары и услуги

Из непродовольственных товаров подорожали многие позиции. Например, заметно выросли цены на велосипеды и мотоциклы — на 12,9%, бензин — на 8%, обувь — на 7,3%. Зато подешевели Flash-карты, карты памяти — на 2,1%.

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Строительные материалы стали дороже на 5,4%. К примеру, пиломатериалы хвойные обрезные и необрезные прибавили в цене на 20%, строительные детали и конструкции из дерева, шпона, мелкодисперсной фракции (МДФ) — на 14,8%, шифер — на 10,2%, строительные детали и конструкции из ПВХ, алюминия — на 9%.

Лекарства с начала года стали дороже на 14%. Так, средства для лечения дыхательной системы подорожали на 16,2%, средства для лечения нервной системы — на 15,1%, антиинфекционные средства — на 14,5%.

Из услуг заметно прибавили в цене жилищно-коммунальные — на 8,9%, культурные — на 7,7%, медицинские — на 7,2%. Техосмотр транспортных средств стал дороже на 8,2%, услуги дошкольных учреждений — на 10,2%.

Цены на авиабилеты, согласно статистике, упали на 3%.