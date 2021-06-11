В Беларуси зафиксировали рекордную за последние 5 лет инфляцию. Что подорожало и на сколько

За 5 месяцев 2021 года товары и платные услуги в Беларуси подорожали на 5,2%. Это антирекорд за последние 5 лет. TUT. BY посмотрел, какие товары стали дороже с начала года, а какие наоборот — подешевели.
Какие продукты подорожали
- Морковь стала дороже на 71,2%,
- свёкла — на 64,8%,
- белокочанная свежая капуста — на 39,2%,
- репчатый лук — на 30%,
- картофель — на 52,3%,
- масло растительное (без оливкового) на 22,1%,
- маргарин — на 20,2%,
- пищевая соль — на 19,2%,
- майонез — на 17,6%,
- вафли — на 15,5%,
- халва — на 10,9%,
- карамель — на 10,8%,
- мармелад — на 10,4%,
- печенье — на 9,9%,
- перловка — на 12,2%,
- гречка — на 9,4%
- манка — на 6,5%,
- пшёнка — на 4,7%,
- овсяные хлопья — на 5,5%,
- субпродукты из птицы — на 11,2%,
- мясной фарш — на 8,6%,
- куры, цыплята, включая бройлеров — на 6,8%,
- свинина бескостная — на 6,2%,
- рагу, набор из свинины — на 5,7%,
- свинина, кроме бескостного мяса — на 5,4%,
- рыба и рыбопродукты — на 7,4%,
- куриные яйца — на 3,8%,
- хлеб и хлебобулочные изделия — на 2,6%,
- молоко и молочные продукты — на 1,6%.
Какие продукты подешевели
- Свежие огурцы стали доступнее на 45,8%,
- свежие помидоры — на 4,8%,
- цитрусовые — на 2,1%,
- говядина, кроме бескостного мяса — на 1,2%,
- сухие молочные смеси для детского и диетического питания — на 1,1%,
- консервы мясные для детского и диетического питания — на 0,9%,
- каши для детского и диетического питания — на 0,7%,
- колбаса варёная высшего сорта — на 2%),
- сахар — на 0,1%).
Как изменились цены на непродовольственные товары и услуги
Из непродовольственных товаров подорожали многие позиции. Например, заметно выросли цены на велосипеды и мотоциклы — на 12,9%, бензин — на 8%, обувь — на 7,3%. Зато подешевели Flash-карты, карты памяти — на 2,1%.
Строительные материалы стали дороже на 5,4%. К примеру, пиломатериалы хвойные обрезные и необрезные прибавили в цене на 20%, строительные детали и конструкции из дерева, шпона, мелкодисперсной фракции (МДФ) — на 14,8%, шифер — на 10,2%, строительные детали и конструкции из ПВХ, алюминия — на 9%.
Лекарства с начала года стали дороже на 14%. Так, средства для лечения дыхательной системы подорожали на 16,2%, средства для лечения нервной системы — на 15,1%, антиинфекционные средства — на 14,5%.
Из услуг заметно прибавили в цене жилищно-коммунальные — на 8,9%, культурные — на 7,7%, медицинские — на 7,2%. Техосмотр транспортных средств стал дороже на 8,2%, услуги дошкольных учреждений — на 10,2%.
Цены на авиабилеты, согласно статистике, упали на 3%.