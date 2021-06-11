Выпускной-2021 в Instagram случчан. Фото школьников и их родителей

В четверг, 10 июня, выпускники Слуцка и района попрощались со школой. Вначале они получили аттестаты об общем среднем образовании, а потом пошли отмечать свой праздник. «Кур'ер» сделал подборку фотографий и видео, которые пользователи сами выложили в Instagram.
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Фотографии с выпускных присылали подписчики «Кур'ера» в Instagram (instagram.com/kurjer).