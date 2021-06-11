Годовая инфляция в Беларуси к маю 2021 года составила 9,4%

Годовая инфляция в Беларуси в мае разогналась до 9,4%, пишут «Белорусы и рынок», ссылаясь на Национальный статистический комитет.

По сравнению с апрелем 2021 года товары и платные услуги подорожали на 0,6%. Индекс потребительских цен (ИПЦ) на продовольственные и непродовольственные товары в сравнении с прошлым месяцем вырос на 0,8%, а на услуги — снизился на 0,2%.

По сравнению с декабрём прошлого года ИПЦ на продтовары увеличился на 5,5%, на непродовольственные товары — на 5,6%, а на услуги — на 4,2%.

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Как пишет TUT. BY, чиновники планировали, что в 2021-м годовая инфляция не превысит 5% (декабрь к декабрю). Однако при сохранении нынешних темпов роста цен этот прогноз может быть существенно превышен.